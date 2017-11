Nem ellenőrizték a szolgálatok Orbán vejét

Nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon Tiborcz István, holott korábban a kockázatosnak ítélt Zaid Naffa közelében is feltűnt, illetve Gaith Pharaonnal is kapcsolatba hozták.

„Jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot Orbán Viktor veje, Tiborcz István?” – tette fel az írásbeli kérdést Pintér Sándor belügyminiszternek Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője. Pintér válasza szerint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény rendelkezik a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályairól, és az Alkotmányvédelmi Hivatal a biztonsági ellenőrzéseket csak a törvény által meghatározott esetekben és az arra jogosult kezdeményezése alapján folytathatja le.

Ez alapján a miniszter szerint olyan megkeresés, amely az érintettnek „a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör betöltése okán” az ellenőrzését kezdeményezi, a hivatalhoz még nem érkezett, de Pintér közölte: „amennyiben ez megtörténik, úgy az ellenőrzés a törvényes határidőn belül elrendelésre kerül.”

Kockázatos személyekkel tartott kapcsolatot

Október elején derült ki, hogy Jordánia tiszteletbeli konzulja, Zaid Naffa megbukott a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, amikor magyar állampolgárságért folyamodott. Mindez akkor deült ki, amikor az LMP-s Demeter Márta betekintett a Pharaon-ügy aktáiba, mint ahogy az is: körözési listákon is szereplő, azóta elhunyt Gaith Pharaon is magyar állampolgár akart lenni – az ő kérelme hiányos volt, nem fogadták el.

Naffát 2016-ban kétszer is lefotózták, amint Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal és Pharaon jordán ügyvédjével kávézik a Gresham-palota teraszán. Emellett a kormányfő veje egy olyan céget, a BDPST Zrt.-t is a nevére vette, amely korábban egy drága ingatlant adott el Gaith Pharaon egyik érdekeltségének.

Korábban is követelték az átvilágítást

„Az Együtt felszólítja a belügyminisztert, hogy rendelje el Tiborcz Istvánnak a nemzetbiztonsági átvilágítását, mert minden olyan személy, aki a miniszterelnök környezetéhez tartozik, kockázatot jelent a magyar államra, és ezt még akkor is így gondolom, ha nem értek egyet a miniszterelnök politikájával” – jelentette ki október végén Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke.

Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető akkor szimpla vádaskodásnak minősítette a politikus szavait.