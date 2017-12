„Nem egy választás lesz jövőre, hanem 106 kis választás"

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: A KÖZÉLETI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL HÍVEN TUDÓSÍTÓ MÉDIA NEM FELEL HÍRNÉVRONTÁSÉRT, HA NEM KÖZÖL SAJÁT ÉRTÉKELÉST ÉS AZ ÉRINTETT CÁFOLATÁNAK IS HELYET BIZTOSÍT. MÉSZÁROS LÕRINC MÁR A FELLEGEKBEN JÁR; A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM CÁFOLTA, HOGY A FELCSÚTI POLGÁRMESTER HELIKOPTERREL KÖZELÍTI MEG BÉKÉS MEGYEI VADÁSZKASTÉLYÁT. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK. KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT. RÉTVÁRI BENCE: KARÁCSONYIG MEGAPJÁK ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEIKET A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ISKOLÁK. PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE. AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT HÚST FOGLALT LE A NÉBIH ZÁHONYNÁL, AZ ORSZÁGOS FÕÁLLATORVOS A HÚSBEHOZATALI TILALOMRA FIGYELMEZTET. BAROMFI TERMÉK TANÁCS: NEM DRÁGUL TOVÁBB A TOJÁS AZ ÜNNEPEKIG, A MAGAS ÁRAK AZONBAN AKÁR HÚSVÉTIG IS KITARTHATNAK. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELME, NÉGY MILLIÁRD FORINTOT FORDÍTANAK KÉT VÉDVONALSZAKASZ FEJLESZTÉSÉRE. 11 NATO-TAG KÉRI ARRA MAGYARORSZÁGOT, NE AKADÁLYOZZA UKRAJNA KÖZELEDÉSÉT A SZÖVETSÉGHEZ - ÍRJA A MAGYAR NEMZET. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMIFÉLE GEOPOLITIKAI JÁTSZMA OLTÁRÁN NEM HAJLANDÓ FELÁLDOZNI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK ÉRDEKEIT. DONALD TRUMP MA VÁRHATÓAN ELISMERI JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK ÉS BEJELENTI AZ AMERIKAI KÖVETSÉG ELKÖLTÖZTETÉSÉT IS TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE. EURÓPA ÉS A MUSZLIM VILÁG IS ÓVA INTETTE TRUMPOT A TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ DÖNTÉSTÕL, EGY PALESZTIN DIPLOMATA EGYENESEN HADÜZENETKÉNT ÉRTÉKELI AZ AMERIKAI ELNÖK SZÁNDÉKÁT. NETANJAHU: ELISMERIK NEMZETI, TÖRTÉNELMI IDENTITÁSUNKAT. AZ IZRAELI HADSEREG KÉSZÜLTSÉGBEN VÁRJA A PALESZTINOK ESETLEGES ERÕSZAKOS TILTAKOZÁSÁT, BETLEHEMBEN TRUMP KÉPÉNEK ELÉGETÉSÉVEL TÜNTETTEK A DÖNTÉS ELLEN. BÍRÓSÁG ELÕTT KÉT FÉRFI, AKIK A VÁD SZERINT THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK MEGGYILKOLÁSÁRA KÉSZÜLTEK; A VÁDLOTTAKAT NOVEMBER 28-ÁN VETTÉK ÕRIZETBE. MINISZTERELNÖKNEK NEVEZTE KI ANDREJ BABIST A CSEH ÁLLAMFÕ; AZ ÚJ KORMÁNYFÕ JOGKÖREI ELÕDJE, BOHUSLAV SOBOTKA VÉGLEGES TÁVOZÁSÁIG KORLÁTOZOTTAK. EGY FELADÓ NÉLKÜLI CSOMAG MIATT LEZÁRTÁK A NÉMETORSZÁGI ULM BELVÁROSÁNAK EGY RÉSZÉT, KIÜRÍTETTÉK AZ IRODAHÁZAT IS, AHOVÁ A GYANÚS KÜLDEMÉNY ÉRKEZETT. AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE NEM HAGYJA EL BELGIUMOT CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA. JURIJ LUCENKO UKRÁN FÕÜGYÉSZ KÖRÖZÉST ADOTT KI MIHEIL SZAAKASVILI EGYKORI GEORGIAI ELNÖK ELLEN, A POLITIKUS 24 ÓRÁT KAPOTT, HOGY ÖNKÉNT FELADJA MAGÁT. SZAAKASVILI KÖZÖLTE: NEM ADJA FEL MAGÁT, EHELYETT ESTÉRE NAGYGYÛLÉST HÍVOTT ÖSSZE A PARLAMENT ELÉ. KITILTOTTÁK AZ OROSZ PARLAMENTBÕL A SZABADSÁG RÁDIÓT ÉS AZ AMERIKA HANGJÁT, A KÉT MÉDIUMOT TEGNAP A TÖRVÉNYHOZÁS FELSÕHÁZÁBÓL IS KIZÁRTÁK. A TÉLI OLIMPIÁRÓL KITILTOTT 25 OROSZ SPORTOLÓ KÖZÜL 22 A NEMZETKÖZI SPORTDÖNTÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULT, A SZERVEZET MÉG FEBRUÁR 9-E ELÕTT DÖNT AZ ÜGYÜKBEN. A NEMZETKÖZI PARALIMPIAI BIZOTTSÁG DECEMBER 22-ÉN DÖNT ARRÓL, HOGY INDULHATNAK-E OROSZ SPORTOLÓK A MÁRCIUS 9-ÉN KEZDÕDÕ PHJONGCSHANGI TÉLI PARALIMPIÁN. MEGFÉKEZHETETLEN TÜZEK PUSZTÍTANAK KALIFORNIÁBAN; JERRY BROWN KORMÁNYZÓ SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT VENTURA MEGYÉRE, AHOL 850 EZREN ÉLNEK. MEGHALT JOHNNY HALLYDAY; A FRANCIA ÉNEKES ÉS SZÍNÉSZ - EREDETI NEVÉN JEAN-PHILIPPE SMET - 74 ÉVES VOLT, EGY IDEJE RÁKBETEGSÉGGEL KÜSZKÖDÖTT. MEGHALT AZ M0-S TÖRÖKBÁLINTI SZAKASZÁN ELÜTÖTT MUNKÁS; BÁR MENTÕHELIKOPTER IS ÉRKEZETT A HELYSZÍNRE, NEM TUDTÁK MEGMENTENI AZ ÉLETÉT. BALESET ÉRT EGY KISGÉPET A DEBRECENI REPÜLÕTÉREN; SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT, DE A REPÜLÕBEN ANYAGI KÁR KELETKEZETT. BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT. 100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL. MÉREGKERESÕ KUTYÁKAT KÉPEZTEK DUNAKESZIN, AZ EBEK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN ÁLLNAK SZOLGÁLATBA.