Nem csak egy óvodában lehettek áldozatai az újbudai pedofilnak

A Magyar Nemzet információi szerint a férfi elsőként az újbudai Cseperedő óvodában kezdett dolgozni, ahol több mint egy évig tevékenykedett, ahonnan aztán egy évvel később, rejtélyes körülmények között áthelyezték a gazdagréti Szivárvány óvodába, ahol a botrány kirobbanásáig dolgozott.

Az önkormányzat a hírek ellenére is kitart az álláspontja mellett, miszerint Gy. Péterre nem érkezett panasz egyik intézménybe sem. Újbuda önkormányzatát a Magyar Nemzet megkérdezte - a gazdagréti Szivárvány óvoda intézményvezetőjéhez hasonlóan - miért nem mentették fel a vizsgálat idejére a kelenföldi óvoda vezetőjét is, aki szintén érintett lehet az ügyben, azonban a cikk megjelenéséig nem válaszoltak megkeresésre.

Többen is panaszt tettek a pedofil ellen

A lap értesülései szerint több szülő is panaszt tett már korábban az újbudai pedagógusasszisztensre, aki ellen szexuális kényszerítés gyanújával nyomoznak. Ezek alapján egyre ellentmondásosabb az Újbudai Önkormányzat korábbi sajtóközleménye, amelyben azt állították, hogy akkor értesültek először az ügyről, amikor a rendőrség február 23-án adatgyűjtésbe kezdett egy névtelen bejelentés alapján.

Úgy tudni, a pedofíliával gyanúsított Gy. Péter telefonján fotók is voltak, amelyeken szerepel az a gyermek is, akit vélhetően molesztált. Sajtóinformációk szerint a kiskorú arca nem látszik a képeken, ezért a rendőrség fotókat kért be az óvodától, hogy a ruházata alapján azonosítsa az áldozatot.

A férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Emellett a bírósági végzésben az is szerepel: adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el.

Utóbbival egyelőre még nincs meggyanúsítva.

Fotó: illusztráció, Shutterstock