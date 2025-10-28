Nem csak a nyugdíjakat, de a kormány által biztosított hiteleket is támadja a Tisza Párt + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt tovább ócsárolja a kormány intézkedéseit. A párt tanácsadójává avanzsált Surányi György néhány napja egyenesen arról beszélt, hogy szerinte nem kellenek a fix három százalékos hitelek.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke: ,,Olyan vagy, mint egy drogos, hogyha kérsz három százalékos hitelt és amúgy is, fizess inkább több adót, hiszen az előbbire nincs is szükséged – ezt mondja a Tisza gazdasági szakértője.”

Mutatott rá a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra szerint Magya Péter embere újra bevezetné az örökösödési illetéket és megemelné a társasági adót is.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára rámutatott: a Tisza Párt több javaslata is rímel Brüsszel elképzeléseivel: ilyen a progresszív adórendszer, a nyugdíjak átalakítása és a 3%-os hitel támadás is.