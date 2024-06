Nem csak 2014-ben, hanem 2019-ben is választási csalás történhetett a Heves vármegyei Kompolton + videó

Balázs Zoltán és Varga Tamás is ott lesz a kompolti szavazólapon június 9-én. Kérdés, hogy ezúttal is megpróbálnak-e ügyeskedni a voksok megszerzése érdekében, mint tették és tehették azt korábban.

Majd 2019-ben a voksolás előtt már az egyik kompolti roma vállalkozó hordta ki az adományokat a mélyszegénységben élőknek, de a legfontosabb üzenetet ekkor is átadták, melyről videót is készítettek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.