Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

2025. szeptember 03., szerda 16:02 | HírTV

A Tisza Párt alelnöke Bugnyár Zoltán kollégánkkal való rövid interjújában tulajdonképpen nem cáfolta pártja adóemelési terveit.

  • Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

Tarr Zoltán: Ezek nem csak számok amiket látunk a közvélemény-kutatásokban, hanem valóban az emberek változást szeretnének és a változásnak.

Bugnyár Zoltán: Arra reagáljon, hogy Etyeken ami elhangzott az így volt-e.

Tarr Zoltán: És egyre konkrétabban fogják látni.

Bugnyár Zoltán: Kitér a válasz elől. egyébként összevágott volt az a felvétel? Magyar Péter azt állítja, hogy az egy hamis felvétel amit a Tisza sziget rakott föl a világhálóra.

Tarr Zoltán: Amely tervek alapján az országot működőképessé fogjuk tenni.

Bugnyár Zoltán: Tehát akkor hallgatás beleegyezés köszönjük szépen.

