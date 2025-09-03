Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

Megosztás itt:

Tarr Zoltán: Ezek nem csak számok amiket látunk a közvélemény-kutatásokban, hanem valóban az emberek változást szeretnének és a változásnak.

Bugnyár Zoltán: Arra reagáljon, hogy Etyeken ami elhangzott az így volt-e.

Tarr Zoltán: És egyre konkrétabban fogják látni.

Bugnyár Zoltán: Kitér a válasz elől. egyébként összevágott volt az a felvétel? Magyar Péter azt állítja, hogy az egy hamis felvétel amit a Tisza sziget rakott föl a világhálóra.

Tarr Zoltán: Amely tervek alapján az országot működőképessé fogjuk tenni.

Bugnyár Zoltán: Tehát akkor hallgatás beleegyezés köszönjük szépen.