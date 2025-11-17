Nem bürokrácia, hanem életvédelem: országos közlekedési akció indult a magyar utakon

Megosztás itt:

Hétfőn egy, az átlagpolgár számára talán száraznak tűnő, ám a józan ész és a közbiztonság szempontjából annál fontosabb akció kezdődött a magyar közutakon. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) éves terve alapján a magyar rendőrség is megkezdte a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok egy hetes, fokozott ellenőrzését.

Bár a hír könnyen elveszhet a napi politikai zajban, a jelentősége messze túlmutat egy egyszerű közlekedési híren. Ez a fajta ellenőrzés a "gondos gazda" cselekvésének tankönyvi példája.

A szabályok nem bürokráciák, hanem életvédelem

A közlemény szerint a rendőrség "elsősorban a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását", valamint a jogszerű tartózkodást vizsgálja. Fordítsuk le ezt a hivatali nyelvet a valóság nyelvérére:

A "vezetési- és pihenőidő" ellenőrzése nem a sofőrök bosszantása. A józan ész azt diktálja, hogy egy 40 tonnás, autópályán haladó kamion volánja mögött egy másodpercre elalvó sofőr nem hibát követ el, hanem tömegkatasztrófát okozhat. A pihenőidő betartatása tehát direkt életvédelem, a magyar utakon közlekedők fizikai biztonságának garanciája.

A "veszélyes áruk szállításának" ellenőrzése szintén nem felesleges adminisztráció. Egy rosszul rögzített vagy helytelenül kezelt vegyi szállítmány egyetlen rossz fékezésnél ökológiai vagy humán katasztrófa forrása lehet.

A láthatatlan rend

Egy olyan korban, amely a globális logisztika sebességét és a "korlátlan" árumozgást élteti, könnyű megfeledkezni arról, hogy a biztonságos élet alapja a rend és a szabályok betartatása. Ezek a szabályok azok a láthatatlan falak, amelyek elválasztják a rendezett együttélést a logisztikai "vadnyugattól" és a káosztól.

Ez az egyhetes akció a csendes, de a polgárok számára létfontosságú állami munka egyik formája. Nem látványos, nem ígér forradalmat, csupán azt biztosítja, hogy a magyar családok egy kicsit nagyobb biztonságban érhessenek haza az utakon. Ez a józan ész egyik legtisztább megnyilvánulása.

Forrás: MTI