Nem biztatja betegeit a DK-s háziorvos, hogy beoltassák magukat a kínai vakcinával

4604 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 746 802-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 217 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 979 főre emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte: Magyarországon már 3 millió 250 ezer állampolgár kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Eddig 4 millió 219 ezer ember regisztrált az oltásra, kétharmaduk már meg is kapta az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Bár az oltási adatok rendkívül kedvezőek, de ez nem azt jelenti, hogy a védekezést el kell engednünk - figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte: a brit vírusmutáns jobban terjed a fiatalabbak körében is, így a maszkhasználatra, a távolságtartásra és az egymás iránti figyelemre továbbra is, akár még egy jó ideig szükség lesz. Az egyoltásos nyugati koronavírus-vakcina kiesése miatt az április végéig esedékes 400 ezer kínai oltóanyag helyett egymillió érkezik Magyarországra - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható, a lakosság szűrése nem marad el - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A történelmi keresztény egyházak kérésének megfelelően a papok, lelkészek is megkapják a koronavírus elleni oltást, mivel kiemelkedő szerepet játszanak ebben a nehéz időszakban - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gyurcsány Ferenc felesége a valóságnak és a magyar szakemberek véleményének is ellentmond – így reagált a KDNP frakciószóvivője arra, hogy Dobrev Klára kétségbe vonta a kínai vakcina hatékonyságát és elbizonytalanítja az embereket. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal továbbra is oltásellenes kampányt folytat, sőt, új lendületet is adott neki. Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új, poszt-Covid-szindróma ellátó részlegét - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Több mint két hete minden számlára rálát az adóhivatal, azóta jelentősen megugrott, meghaladta a 300 milliót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz beérkezett online számlák száma - tájékoztatott Izer Norbert államtitkár. Több mint duplájára, 50 ezer forintra nő január elsejétől az árvaellátás minimuma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin elmondta: Magyarországon 55 ezer árva vagy félárva gyermek jogosult árvaellátásra. A jelenleg több városban működő Pázmány Péter Katolikus Egyetem összevont campust hoz létre a Józsefvárosban, amely becslések szerint 2027-ben nyithatja meg kapuit - írta a Magyar Nemzet, amelynek Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója nyilatkozott. Nyolc munkásszálló épülhet meg és négy, korábban másra használt épületet újíthatnak fel a „Munkásszállások kialakítása” program ötödik kiírásának keretében - közölte az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Sok párt szeretne együttműködni a Fidesszel, mi pedig szívesen kötünk szövetséget olyan politikai közösségekkel, amelyek készek kiállni a hagyományos jobboldali értékek mellett – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin. A családokért felelős miniszter, aki egyben a Fidesz külkapcsolatokért felelős alelnöke is, úgy véli, hogy belülről kell megreformálni az EU-t. A cirkuszművészetnek fontos szerepe lesz az élet újraindításában - írta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a magyar és a világ artistaművészeinek címzett levelében a cirkuszi világnap alkalmából. A világon 139,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma közel 3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lemondta a jövő hét elejére tervezett, már nyilvánosan bejelentett moszkvai látogatását Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes, belügyminiszter és megbízott külügyminiszter. Visszatérnek az iskolapadokba a középiskolások, valamint az általános iskolák felső tagozatos diákjai hétfőtől Szerbiában. Ausztria májusra tervezi a teljes nyitást, tehát egy időben nyitnak majd meg a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A vártnál korábban oldják a korlátozásokat, és április 26-tól egész Olaszországban megnyitnak az oktatási intézmények, valamint engedélyezik a bárok, éttermek teraszainak megnyitását - jelentette be Mario Draghi kormányfő. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének folytatódó, jelentős ütemű visszavonulását mutatják az új mérőszámok. A helyi sajtóban korábban közöltekkel ellentétben a brüsszeli régióban élőknek nincs lehetőségük választani a koronavírus elleni oltóanyagok közül - közölte a The Brussels Times című lap. Az orosz gazdaság stabilitása az új amerikai szankciók ellenére is teljes mértékben biztosítva van - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra tükörintézkedéssel azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Joe Biden amerikai elnök egy sürgősségi rendeletben döntött arról, hogy az Egyesült Államok - csakúgy, mint idén - jövőre is 15 ezer menekültet fogad be. Washington és Tokió Észak-Korea, a Dél-kínai-tenger és a Kelet-kínai-tenger kérdésében is elkötelezték magukat az együttműködés mellett - mondta Joe Biden amerikai elnök. Bíróság elé állítják Matteo Salvini volt olasz belügyminisztert, a Liga párt vezetőjét a spanyol Open Arms civil hajó fedélzetén érkezett 147 migráns feltartóztatásáért - jelentették be a szicíliai Palermóban. Matteo Salvini közösségi oldalán közölte: a haza védelme minden állampolgár szent kötelességének számít. „Bíróság elé állítanak, mert megvédtem a hazámat?Emelt fővel vállalom az olaszok nevében is, első Itália!” - írta a legnagyobb olasz párt vezetője. Végső búcsút vettek Fülöp edinburghi hercegtől, II. Erzsébet brit királynő férjétől. Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról a Szojuz űrhajó - jelentette be a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal. A BRFK és a BKK együttműködésében folytatódott a fokozott ellenőrzés, ezúttal a 3-as villamoson és annak útvonalán. Kábítószer-terjesztő bandát számolt fel a rendőrség Nyugat-Dunántúlon. A terjesztett kábítószer a Szlovákiában népszerű pikó fantázianevű amfetamin volt. Mávinform: Megkezdték a nagygépek az ágyazatrostálási munkálatokat a ceglédi vonal Vecsés-Üllő-Monor szakaszán. A 20 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló felújítás befejezése után ezen a szakaszon is megszűnhetnek a sebességkorlátozások. Gulyás Michelle nyerte a női viadalt az öttusázók szófiai világkupa-versenyén. Labdarúgó NB I : Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 3:0 Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - BVSC Zugló 13:20; UVSE Hunguest Hotels - Szeged 15:8 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő rajtolhat majd az élről.