Nem bírt magával a DK-s képviselő - A kormányt kritizálta az ellenzék

Megosztás itt:

"Hogyha év végére majd egyszámjegyű lesz az infláció, akkor miért most vezetik ki a hatósági árakat? Nemhogy kivezetni kellett volna, hanem újabb ársapkákat bevezetni" - panaszkodott Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtti felszólalásában a parlamentben.

"Az MSZP azt a bravúrt mutatja be, hogy akkor is tiltakozik, amikor bevezetjük az árstopokat, illetve akkor is tiltakozik, amikor ezek az árstopok átalakulnak, döntsék végre el, hogy milyen politikát szeretnének folytatni" - reagált Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

"Rettenetes félév után vagyunk, Magyarország és a magyar emberek bajban vannak, a magyar gazdaság zuhanó recesszióban, a magyar költségvetés válságban, és ezért önök, az Orbán-kormány a felelős" - ezt már Varju László, a DK politikusa mondta, aki Tállai András válaszát próbálta bekiabálásokkal megzavarni. Az indulatos ellenzéki képviselőt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke igyekezett megfékezni.