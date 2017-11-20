2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Nem állt meg az orvoselvándorlás

Hír TV

2017. november 20., hétfő 10:22, frissítve: hétfő 10:34

Nem állt meg az orvoselvándorlás, nagyságrendileg ugyanannyian hagyták el az országot az év első felében, mint egy évvel korábban – írja a Világgazdaság az Állami Egészségügyi Ellátó Központ legfrissebb adatai alapján.

2017-ben 324 orvos, 327 egészségügyi szakdolgozó és 19 gyógyszerész kért hatósági bizonyítványt külföldi munkavégzéshez. Egyedül a fogorvosok kivándorlása csökkent. A magyar szakembereken túl 208 Magyarországon végzett külföldi is kikérte a hatósági bizonyítványát. Az elvándorlók közül legtöbben Németországba mentek, de sokan választották Ausztriát és Angliát is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén nyáron a humán egészségügyi és szociális ellátás területén 7028 állás volt betöltetlen.

Hír TVvissza a címlapra
egészségügyorvoselvándorlás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Elárulták, hogy mit csinált Orbán Svájcban

2

Hír TV

Rohamtempóban jönnek fel Gyurcsányék

3

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

4

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

5

Hír TV

Lázár: Csak Orbán Viktornak vagyok hajlandó dolgozni

6

Hír TV

Öt év után taszították le a trónról Hosszú Katinkát