Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályok

4078-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 567-re emelkedett az elhunytak száma, 2547-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 964 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 210 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. „A nemzetközi és hazai diktatúrázók olcsón megúszhatják!” - így kommentálta a Facebookon Orbán Viktor, hogy a parlament tegnap egyhangúlag elfogadta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt. Az egész balliberális közeg soha véget nem érő diktatúrát szajkózott itthon és külföldön is a járvány idején - emlékeztetett a Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kocsis Máté hangsúlyozta: Az Országgyűlés meghozta azt a döntést, amely után - a miniszterelnök korábbi megfogalmazása szerint - lehetőségük lesz bocsánatot kérni. Azonnal kezdjék meg a Lánchíd felújítását, mert eddig nem történt semmi konkrétum annak érdekében, hogy ez elkezdődjön - mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Láng Zsolt hozzátette: a főváros vezetése inkább kifogásokat keres és azzal foglalkozik, hogy pártpolitikai érdekből feláldozza a politika színterén a Lánchidat. Tudomásul kell venni, hogy a főváros nem ér véget a Nagykörútnál, a külső és a belső kerületekben élőknek ugyanaz az infrastruktúra jár - jelentette ki Schneller Domonkos államtitkár a Kossuth Rádióban. A kispesti baloldali városvezetés megvizsgálta saját magát, és mindent rendben talált - írta Facebook-bejegyzésében a kerület fideszes önkormányzati képviselője. Dódity Gabriella döbbenetesnek nevezte, hogy a Gajda Péter által közzétett „antikorrupciós jelentés” szerint nem egyértelmű, hogy a kép- és hangfelvételeken Lackner Csaba szerepel, és azok valótlan állításokat tartalmaznak. Újhelyi István EP-képviselő közvetlen munkatársa is részt vett az elhíresült MSZP-s mentős álvideó készítésében, ami felveti a tiltott pártfinanszírozás problémáját is – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz Európai Parlamenti képviselője gyalázatosnak nevezte a szocialisták viselkedését. Úgy fogalmazott: jó érzésű ember nem csinál ilyet, különösen nem egy közjót szolgáló politikai párt egy világjárvány kellős közepén. Elkészültek és rendelhetőek az új nemzeti alaptanterv szerint összeállított tankönyvek és munkafüzetek - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ITM: A kormány kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása. Felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a nyitott magyar gazdaságban fontosak a nemzetközi cégek, de „a magyar gazdaság lelkét a magyar tulajdonban lévő vállalatok adják”. Az elmúlt tíz évben a kormány sokat tett a nemzetiségek megamaradásáért, például megötszöröződött a támogatásuk - mondta Soltész Miklós államtitkár a Kossuth Rádióban. Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok, ugyanakkor csak olyan tény közlését fenyegetik büntetéssel, amelynek hamisságáról az elkövetőnek már az elkövetéskor tudnia kellett - mondta ki az Alkotmánybíróság. Az új típusú koronavírus-járvány miatt idén nem szervezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort (Tusványos) - tudatták a a szervezők. A magyarok sorsát minden választás, így a szerbiai is erőteljesen befolyásolja - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szabadkai Pannon RTV-nek adott interjúban. Az EU-csúcsnak döntő lépést kell tennie a járvány okozta gazdasági válságot ellensúlyozandó uniós helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodás felé - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek írt levelében. A német védelmi miniszter helyteleníti a Németországban állomásoztatott amerikai katonák csökkentését, és nem tartja megfelelőnek a döntés indoklását. Világszerte 8 173 940 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 443 685, a gyógyultaké pedig 3 955 169 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt 758 új koronavírusos beteget regisztráltak, és velük együtt az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 33 ezret, a betegség halálos áldozatainak száma pedig 31-gyel nőtt. Romániában a veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbításáról fogadott el a határozatot a kormány. A török hadsereg hadműveletet indított Észak-Irakban kurd fegyveresek ellen - jelentette be Ankara. Óvatos rendőrségi reformokat vezetett be Donald Trump amerikai elnök, válaszul azokra a hetek óta tartó tiltakozásokra, amelyeket az afroamerikai Georg Floyd brutális rendőrségi intézkedés miatti halála váltott ki. Húszra emelkedett az indiai-kínai határon az azt őrzők között kialakult erőszakos összetűzés indiai halálos áldozatainak száma - közölte az indiai hadsereg szóvivője. Több mint ezer járatot töröltek Peking két nemzetközi repülőterén a koronavírus okozta megbetegedések növekvő száma miatt - számolt be a China Daily című kínai pártlap. Megszűnt a karanténba vonulási kötelezettség a Magyarország és Románia közötti határátlépés esetén a két ország állampolgárai számára. Hosszú a kamionsor a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely előtt az M43-as autópályán, a Romániába tartó teherautóknak négy órát kell várakozniuk - közölte a rendőrség. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy román férfi ellen, aki 2004-ben mellkason szúrt egy másik férfit, aki egy nő védelmére kelt - közölte a fővárosi főügyész. Felszámolt a rendőrség több Miskolc környéki drogbandát, öt hónap alatt mintegy ötvenezer adagnyi kábítószert foglaltak le. Életének 85. évében elhunyt Csurka László Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. A Ferencváros a kupagyőztes Budapest Honvéd vendégeként aratott 2:-0-s győzelmével megvédte bajnoki címét a labdarúgó OTP Bank Ligában. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Zalaegerszeg 0:1 November elején kezdődik és május elejéig tart a férfi kézilabda Eurokupa következő kiírása, amelyben a magyar válogatott is szerepel. Az Európai Kosárlabda Szövetség befejezettnek nyilvánította mindhárom kupasorozatát, és döntött az Európa-bajnoki selejtezők folytatásáról.