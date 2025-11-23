Nem alkalmasak az ország vezetésére a Tisza párt képviselőjelölt jelöltjei + videó

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Vezércikk café – Magyar Péter leváltaná a teljes magyar ellenzéket + videó

Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé

Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen

Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik

Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

A Fidesz családpolitikája működik: Nők 40, 13. havi nyugdíj, adómentesség. A választók értékelik az eredményeket, hiába hamisít adatokat a baloldal.

Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban: Donald Trump mindent megtesz a békéért. A nyugat-európai politikusok viszont aláásnák a 28 pontos béketervet

