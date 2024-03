Nem akárhogy üzent Hont András Magyar Péternek

Megosztás itt:

Magyar Péter többször is beleszállt Ceglédi Zoltánba és Hont Andrásba is, akiket NER-pártisággal vádol. Ceglédi válasza után most Hont is odaszúrt Magyarnak.

Hont András reakciója pedig teljes terjedelmében alább olvasható:

Ex-Vargáné

most zászlót bont,

ezt irigyli

tőle a Hont.

Aki nem győz

szekértolni,

megfizeti

őt a Tóni!

És ott van még

a Ceglédi,

a másik ál-

ellenzéki.

Kettejükön

nincsen áldás,

ezért nem volt

kormányváltás.

Ex-Vargáné

jön azonban,

s rendszerváltás

lesz itt nyomban.

Eddig elvolt

rendszer szélén,

Diákhitel

Központ élén.

De már nem hat

a NER-vakság,

amint nem jár

Fb-tagság.

Megmutatja

most a Hontnak,

s tapsolnak az

elmehunytak.