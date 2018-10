Nem a színház, csak a rendszer szűnik meg

A volt kulturális államtitkár szerint alaptalanok azok a vádak is, hogy kormányközeli körökbe kerül majd a támogatás nagy része. A fideszes politikus szerint a jelenlegi normatív támogatásokat is széles körben osztja a kormány.

Jelen pillanatban is az állam nagyon sok formában támogatja az előadóművészeti szervezeteket, ma is van normatív támogatás az állami, önkormányzati a magán és a független szervezeteknek is. Ezeket a minisztérium osztja kifejezetten szakmai alapon, az előadóművészeti törvény erre megfelelő garanciát ad. Tehát nem tudom, miért tartanának attól, hogy a jelenlegi kormány politikai alapon osztaná a pénzt – mondta el a volt miniszter a Hír TV-ben.