„Nem a halálé az utolsó szó” – húsvéti beszélgetés Kovács Ervin Gellért premontrei atyával

Megosztás itt:

– A többi, eredendően katolikus ünnephez hasonlóan, a szekularizált Nyugat embere a húsvétot is kiüresedett módon, előkészületek vagyis böjt nélkül ünnepli, ha egyáltalán. Mielőtt a húsvét lényegéről beszélnénk, elmondaná Gellért atya, mit jelent a valódi böjt és miért előfeltétele a húsvétnak?

– A karácsonynál talán egy fokkal kevésbé szekularizált, de már a húsvétot is lealacsonyították sonka-, nyuszi-, tavasznyitó ünnepé. Ha pedig csak ilyen minőségében ünnepeljük, akkor valóban érthetetlen, miért is kellene az előkészület. Amennyiben a mélyebb lelki tartalmát és teológiai mélységeit is figyelembe vesszük, akkor rájövünk, ezt nem lehet egyik napról a másikra magunkévá tenni és egy csapásra elmélyedni benne. Ahhoz szükséges egy folyamat. A nagyböjt olyan, mint egy pedagógiai spirituális folyamat, amely bevezet minket a misztériumba. Amennyiben pedig egy jól sikerült vizsgának előfeltétele a megfelelő előkészület, ugyanúgy a jó és igazán mély lelki ünnepnek is.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!