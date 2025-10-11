Nem a brüsszeli palotákban, a pesterzsébeti piacon dől el a béke sorsa: Orbán Viktor a néphez fordult

Megosztás itt:

Váratlan, de annál erősebb üzenetű helyszínen, a pesterzsébeti piacon jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök: a Fidesz elnökségének javaslatára országos aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. A kormányfő szerint a magyar embereknek újra meg kell mutatniuk, hogy nem kérnek a háborúból.

Nem a brüsszeli elefántcsonttoronyból, hanem a pesterzsébeti piacról szól a magyar politika

Szombat délelőtt nem egy elzárt sajtótájékoztatón, hanem a pesterzsébeti piac forgatagában, több mint száz támogató gyűrűjében jelentette be a miniszterelnök a legújabb harcot a magyar békéért. A helyszínválasztás szimbolikus: Orbán Viktor és a kormány politikája nem a brüsszeli elefántcsonttornyokban, hanem a magyar emberek között, a mindennapok valóságában gyökerezik. A kormányfő Gulyás Gergellyel az oldalán egyértelművé tette: miközben Brüsszel egy olyan háborús tervet erőltet, ahol "Európa fizet, az ukránok harcolnak", Magyarországnak ebből ki kell maradnia.

A miniszterelnök interjújában egyértelműen fogalmazott: "A magyarok nem akarnak háborút, nem akarnak háborúba menni és nem akarnak háborús gazdaságot sem. Ez a magyarok álláspontja, jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk, és jogunk van ahhoz, hogy ebből kimaradjunk." Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Brüsszelnek van egy világos háborús terve, és nem várható el tőlük, hogy tétlenül nézzék, ahogy Magyarország megakadályozza azt. De a magyar kormány ereje az emberek akaratában rejlik, amit a Nemzeti Konzultációkon is megerősítettek a magyarok a migráció, a gender, a családtámogatás és a háború ügyében is.

Brüsszel és a "hazai helytartók": A Tisza Párt, mint a háborús lobbi eszköze

A miniszterelnök nem rejtette véka alá, hogy a brüsszeli nyomásgyakorlás mögött konkrét politikai szándék áll. "Ezért alapították meg a Tisza Pártot, ezért csinálnak velünk mindenfajta kampányokat" – utalt a kormányfő a "Brüsszel-barát és ukránbarát" kormány létrehozására tett kísérletekre. Az interjúban szó esett a Tisza Párt körüli "álhír botrányról" és a titkosszolgálati tevékenység gyanújáról is. Orbán Viktor szerint ez a folyamatos nyomásgyakorlás nem "sértődötten" kezelendő, hanem "úgy, ahogy egy ilyen komoly csatában kezelni kell: föl kell mérni a saját erőnket, az ellenfél erejét és meg kell nyerni a küzdelmet".

A magyar út: Küzdelem a békéért, nemzetközi nyomásgyakorlás ellen

Az aláírásgyűjtés, amelyben Orbán Viktor is személyesen részt vett a pesterzsébeti piacon, pontosan ezt a harcot szolgálja. A cél, hogy megerősítsék a kormány mandátumát a brüsszeli háborús tervek elutasítására. A miniszterelnök szerint "ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van". Ez a nemzeti egység és a magyar emberek akarata az a fegyver, amivel a kormány meg tudja védeni Magyarország szuverenitását és békéjét a brüsszeli nyomásgyakorlással és a hazai helytartóik támadásaival szemben.

