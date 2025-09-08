Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Lelátó

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének

2025. szeptember 08., hétfő 22:22 | MTI
migráció Ursula von der Leyen határvédelem Orbán Viktor

Az Index információi szerint Orbán Viktor egy mai keltezésű levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

  • Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének

A portál hétfő esti cikkében felidézi, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke augusztus 31-én közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk, lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EB elnöke akkor elmondta, hogy az Európai Unió (EU) "komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést". Hozzátette, hogy felgyorsítják a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, melyben 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak többek között a védelem és a fegyveripar fejlesztésére.

A lengyelországi sajtótájékoztatón elhangzottakat követően Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek.

Az Index információi szerint a miniszterelnök levelében elismerően fogadta von der Leyen korábbi kijelentését:

"érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség"

- írja levelében a kormányfő az index.hu cikke szerint.

"Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát védte, kizárólag a nemzeti költségvetésünkből finanszírozva. Magyarország ismételten kérte ezen kiadások megtérítését az Európai Bizottságtól.

Azonban politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték"

- írta Orbán Viktor.

Az index.hu úgy tudja, hogy a miniszterelnök levelében büszkén hivatkozik Magyarország határvédelmi eredményeire, szerinte

"2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek".

A levélben kifejti: Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok.

Megjegyezte, hogy "számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében".

A portál úgy tudja, a kormányfő levelében jelezte: "a migráció eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint például szervezett bűnözői csoportok embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, amelyek arra törekednek, hogy illegális migránsok tömegeit juttassák be a schengeni térségbe a nyugat-balkáni útvonalon keresztül" - fogalmaz levelében a miniszterelnök, aki figyelmeztető hangon ír a jövőbeli kihívásokról: "a legfrissebb előrejelzések szerint bármikor milliónyi potenciális migráns indulhat útnak Afrikából".

A levél végén a miniszterelnök konkrét kérést fogalmaz meg, amelyben sürgeti az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül.

Zárásként hangsúlyozza:

"Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével".

A levél másolatát a portál információi szerint az Európai Tanács minden tagjának megküldték, ami jelzi, hogy Orbán Viktor szélesebb európai nyilvánosság előtt kívánja felvetetni a kérdést.

További híreink

Sokszor riad fel éjszaka? A halált is előrejelezheti!

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

Őszi fordulat: három csillagjegy számára most indul a nagy átalakulás

Szoboszlai is érintett a liverpooli vitában, a sztárigazolás miatt a padra szorulhat

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Ki helyettesítse Sallait? Állítsa össze a portugálok elleni kezdőcsapatunkat!

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

További híreink

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
4
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
5
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
6
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
9
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát
10
Gyilkosság történt a VII. kerületben

Legfrissebb híreink

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

 A londoni tűzoltóság első tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett, de a Scotland Yard késő este azt jelentette, hogy nem találtak ilyen anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: A nemzeti valuta a gazdasági szuverenitás kulcsa

Orbán Viktor: A nemzeti valuta a gazdasági szuverenitás kulcsa

 Orbán Viktor kötcsei beszédében az Európai Unió és az eurózóna gyengeségeire figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a nemzeti valuta megtartása védi Magyarországot a gazdasági sokkoktól és biztosítja a szuverenitást. A kormányfő az EU teljes átalakítását szorgalmazta, miközben a magyar gazdaságpolitikát a stabilitás és növekedés példájaként mutatta be.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!