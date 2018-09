Nekem az nem elég! – új klippel jelentkezett a Blahalouisiana

Schoblocher Barbara szerint a klipben az együttes tagjai által megformált színpadi karaktereknek egyfajta paródiáját, karikatúráját jelenítették meg. A legfőbb sztereotípia az énekesnő szerint, hogy egy főleg fiúk alkotta zenekarban, melynek "frontasszonya" van, vélhetően mindenki a hölgy kegyeit keresi. Bár valóban a tenyerükön hordozzák Barbit, még sincs az a feszültség, amit sokan talán odaképzelnek. A sztárallűrök is távol állnak tőlük, közel érzik magukat a közönséghez.

A kliphez ihletet a hetvenes években játszódó „Majdnem híres” című film adta, amely maga is a rockzene kulisszái mögé nyújt betekintést. Erről az énekesnő elmondta, nem érzik magukat hatalmas sztárnak, a forgatás játékába törzsközönségüket is beavatták. A videó a film történetét követve egy újságíró sztoriját meséli el, aki próbál a „sztárok” közelébe férkőzni, mely végül sikerül is neki. Az újságíró ugyanakkor maga is székesfehérvári, akárcsak a zenekar. Barbi elmondta, ez szándékos volt. A szereplő Czinki Ferenc, a helyi szépírótársaság alelnöke. A dalok Szajkó András gitáros szövegein alapulnak, aki maga is foglalkozik szépirodalommal, az együttes több közös projektet is futtat klipje főhősével. A Blahalouisiana úgy tűnik idén futott be igazán: a sűrű fesztiválszezont követően november 3-án lesz koncertjük az Akváriumban.