Nehézségek, nélkülözések, színház a semmiből

Szűcs Nelli arról mesélt az Ikonban, hogy milyen nehézségeket éltek át a Beregszászi Színház alapításakor, mennyi nélkülözéssel járt, hogy színházi előadásokat hozzanak létre a semmiből, amely mégis fontos volt számukra és az ottani magyar közösség számára is.

Továbbá Beregszász híres szülöttjéről, az operett primadonnáról Fedák Sáriról is mesélt, akiről még az ő gyerekkorában is hazug legendák keringtek. Régi vágya, hogy rehabilitálja a színésznőt, ezért is készített a naplói felhasználásával önálló estet Fedák Sáriról. Sok-sok követ megmozgatott, hogy szobrot állíthassanak Fedáknak, amely fáradozása most meghozta gyümölcsét, október 26-án Fedák Sári születésnapján leplezik le a színházzal szemben lévő parkban a színésznő szobrát. Végül az a terv valósul meg, amely egy padon ülve ábrázolja, így akár mellé is lehet ülni egy fotó erejéig.

Tekintse meg a teljes interjút: