2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Nehezebb lesz a védőnők élete

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 07:19, frissítve: csütörtök 07:47

Még több feladatot kap a munkaerőhiánytól szenvedő védőnői rendszer.

Szeptembertől gyakrabban kell státuszvizsgálatra vinni a két év alatti gyerekeket, így korábban kiszűrhetők lesznek a fejlődési rendellenességek.

A Magyar Védőnők Egyesületének elnöke a céllal egyetért, azonban attól tart, hogy elképesztő mennyiségű papírmunka szakad a nyakukba – az ígért adminisztrációt könnyítő rendszer pedig még nem működik hatékonyan.

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