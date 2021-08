Nehéz sorsú gyerekeket támogat a Máltai Szeretetszolgálat

134 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 709 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. Fekete-Győr András Minden rendben talált párttársa, Cseh Katalin cégügyeivel kapcsolatban, egyúttal lezártnak tekinti az ügyet - mondta a Momentum pártelnöke a Mediaworks Hírcentrumának. Fekete-Győr András korábban a Hír TV-ben azt ígérte, hogy elszámoltatja azt a párttársát, aki jogosulatlanul jut uniós pénzhez. Tovább vizsgálódik a NAV Cseh Katalin korrupció-gyanús ügyében - tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. A momentumos politikust Tényi István jelentette fel, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Szegénységről beszél Dobrev Kára és Jakab Péter, miközben milliókat keresnek - írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolója szerint a baloldal vezető politikusai sokmilliós fizetést, szolgálati autót, sofőrt valamint több millió forint költségtérítést kapnak. Jókor tette rugalmasabbá a szakképzést a kormány, amikor a járvány legelején meghozta a szükséges intézkedéseket - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Magyarország és Horvátország szoros egymásra utaltságban él, a felek között meglévő jó együttműködésből mindkét nemzet profitálni tud - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nincs erős Európai Unió bővítés nélkül, és nincs bővítés Szerbia nélkül, ezért fel kell gyorsítani az ország csatlakozási tárgyalásait - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál, a migránsok pedig mind gyakrabban próbálnak nagy csoportokban átjutni - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Közösségi portálokon található videofelvételek tanúsága szerint továbbra is ezrek vártak a kabuli repülőtér körül annak reményében, hogy egy evakuációs repülőjárattal elhagyhatják Afganisztánt. Az Egyesült Államok a korábbi terveknek megfelelően augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból - jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. A Világbank zárolta az afganisztáni segély- és fejlesztési projektekre szánt összegeket a radikális iszlamista tálibok hatalomátvétele nyomán. Az Afganisztán ügyében folytatott koordináció erősítéséről állapodott meg Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A nemzetközi közösség Afganisztánban tevékenykedő tagjainak mindegyike alábecsülte a csapataik kivonulása révén beinduló folyamatok sebességét, de az utóbbi csaknem húsz év munkája a tálib hatalomátvétel ellenére nem volt hiábavaló - mondta Angela Merkel. A kimenekített afgánok befogadása ellen tüntettek Hollandiában, az összegyűltek a holland állampolgárok elsődleges és mihamarabbi hazahozatalát követelték. Lengyelország lezárja az afganisztáni kimenekítést, két utolsó járattal viszi Varsóba a kabuli repülőtérről evakuált embereket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felszólította Lengyelországot, hogy fogadja be a több mint két hete a lengyel-fehérorosz határon rekedt közel-keleti migránsok csoportját. Több mint ezer migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetére. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,1 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Beoltották Málta 12 évesnél idősebb lakosságának a 90 százalékát koronavírus elleni vakcinával - közölte a vallettai egészségügyi minisztérium. Lengyelország több mint négymillió euró értékű humanitárius segélyt adományozott Ukrajnának a koronavírus-járvány leküzdésére, oltóanyagokat, orvosi és védőfelszereléseket. Szlovéniában felmondhatnak azoknak a tanároknak, akik nem rendelkeznek védettségi igazolással - közölte a ljubljanai sajtó. Három rendőr és egy szerződéses biztonsági őr meghalt abban a lövöldözésben, amely Tanzánia gazdasági fővárosában, Dar es Salaamban történt, nem messze a francia nagykövetségtől. A Boko Haram dzsihadista szervezet több száz fegyverese támadt egy katonai őrállomásra Niger déli részén, a támadásban legalább tizenhat katona életét vesztette - közölte a nigeri védelmi minisztérium. Belehalt sérüléseibe a gázai határ mentén szombaton lezajlott zavargások egyik palesztin sebesültje. Az amerikai legfelsőbb bíróság arra kötelezte Joe Biden amerikai elnököt, hogy léptesse ismét életbe elődje, Donald Trump „Maradj Mexikóban” néven ismert bevándorlási programját. Tömegverekedés tört ki az örmény parlamentben, miután a kormánypárt egyik képviselője hazaárulónak nevezte azokat a korábbi védelmi minisztereket, akik hivatali ideje alatt állítólag meg lehetett vásárolni a katonai szolgálat alóli mentességet. Legalább tizenegy vájár vesztette életét a közép-kolumbiai Boyacá megye egyik szénbányájában bekövetkezett sújtólégrobbanásban. Elfogtak egy 23 éves ukrán nőt, aki öt migránst vitt az autójában az M6-os autópályán - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Felborult egy migránsokat szállító kisbusz a magyar-osztrák határhoz közeli Várbalogon, a balesetben többen megsérültek, néhányan elmenekültek - közölte a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság. Tizenötmillió forintnyi kábítószert találtak a rendőrök egy drogterjesztő XVIII. kerületi lakásában. Összeütközött egy autóbusz és egy vontatmány nélküli kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Monor közelében. Javult a magyarok egészségértése - közölte reprezentatív felmérése alapján az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Konkoly Zsófia ezüstérmet szerzett 400 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián. Hajmási Éva a negyedik helyen végzett kardban a tokiói paralimpia vívóversenyén. Tamás Márk és Sallói Dániel is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szeptember elején sorra kerülő három világbajnoki selejtezőre készül. Fucsovics Márton bejutott a nyolcadöntőbe a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Jani Réka után Gálfi Dalma is bejutott a második fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Udvardy Panna kiesett. A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata a nyári átigazolási időszakban visszautasította a Real Madrid 160 millió eurós ajánlatát Kylian Mbappéért.