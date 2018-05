Néhány Matolcsy-kötet is helyet kapott a világ legelegánsabb gépházában

A világ egyik legszebb gépházaként is emlegetik Ybl Miklós Vízházát. 1875-ben ugyanis a Vár vízellátását biztosító szivattyúk elhelyezésére és működtetésére épült a Duna-partra az épület. Funkcióját 30 évig töltötte be, utána kávéház üzemelt benne, egészen a II. világháború végéig.

Évtizedekig állt romosan az épület, együtt pusztult a Várkert Bazárral, amit 2014-re felújítottak. A Vízház épületét csak 2016-ban sikerült a magántulajdonostól megvásárolni a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló egyik Pallas Athéné alapítványnak, több mint 3 milliárd forintért. Ezután jöhetett a felújítás, további csaknem 1 milliárdból.

„Ha kreatív művészek, szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy egy omladozó épületbe beleálmodjanak valami csodát, és ezt a lehetőséget számukra realitássá teszi a pénzügyi támogatás, amelyet most ezúton is megköszönünk, akkor tényleg létrejöhet valami, ami erőt, lendületet és energiát ad a jövőre” – fogalmazott az átadón Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere.

Tudományos konferenciáknak és kortárs képzőművészeti kiállításoknak ad majd otthont az Ybl Budai Kreatív Házra elnevezett épület. A teraszt pedig egy üvegfallal zárták le, így az újranyitott Duna-parti kávézó egész évben használható. „Megóvja a bentieket a zajtól és a szél hatásaitól, ugyanakkor úgy érezzük, minthogyha kint ülnénk a Duna-parton. Érdekes lesz télen itt kávézni azoknak, akiknek lesz erre lehetősége” – jegyezte meg Oláh M. Zoltán építészmérnök, a Konstruma Mérnöki Iroda vezetője.

Hatalmas dobermann, Szőke Gábor Miklós szobrászművész kiállításának darabja. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az egyik emeleti szobában pedig már be is rendeztek egy kisebb könyvtárat a jegybank által kiadott könyvekből, köztük van Matolcsy György Egyensúly és növekedés című kötete, amelyből több példány is sorakozott a polcokon.

A nemzeti bank Pallas Athéné-alapítványainak költéseit sokáig próbálták titkolni, ám 2016 áprilisában sikerült kiperelni a dokumentumokat. Ezekből kiderült, a 260 milliárd forint közpénzből létrehozott alapítványok bizonyos költéseiről személyesen Matolcsy György döntött.