Négyszeres forgalom a patikákban

A politikai viták, széthúzás helyett elérkezett az összefogás ideje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben. Most mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából, most egy ideig másképpen kell élnie.Ezért vezettük be a veszélyhelyzeti jogrendet is, ami eszközöket ad a kormánynak, hogy megszervezze Magyarország önvédelmét - mondta a miniszterelnök. A kormányfő elmondta: jelenleg összesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra a koronavírus járvánnyal összefüggésben Magyarországon. A kormány négy vonalon szervezte meg a koronavírus-járvány elleni védekezést: van egy katonai, egy rendőri, egy egészségügyi és egy gazdasági védekezés - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap, a többi egészségügyis sebészi maszkot - mondta Orbán Viktor az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Újabb 6 pontos gazdaságvédelmi csomag jön. Orbán Viktor elmondta, hogy június 30-ig kapnak adómentességet a kkv-k a kata fizetése alól, ez több mint 81 ezer vállalkozás. A március 1-je előtti kata hátralékára felfüggesztés van. A miniszterelnök hozzátette: mentességet kapnak a hazai médiaszolgáltatók is a közterhek fizetése alól. A kilakoltatásokat és az adóvégrehajtásokat is felfüggesztik, és a gyes és gyed jogosultságokat meghosszabbítják. A Vidéki Színházigazgatók Egyesülete üdvözli a miniszterelnök által bejelentett újabb gazdaságvédelmi lépéseket, a munkahelyek megőrzése érdekében tett kiemelt intézkedéseket, a szolgáltatóipar és különösen az előadóművészetből élők terheinek könnyítését. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács elnöksége üdvözli a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következményeinek enyhítésére a kormány által eddig bejelentett élet-, egészség-, valamint gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedéseket. Az ellenzék elutasította, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot sürgősséggel tárgyalják. Nem volt még ilyen a magyar demokrácia történetében, hogy az ellenzék politikailag felelőtlen magatartásával veszélyeztette volna a kormány intézkedéseinek hatásait - mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1-en. 167-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 153 magyar állampolgár. 7-re emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultaké Magyarországon. Hat orvosnál és klinikai munkatársnál mutatták ki koronavírust a Szegedi Tudományegyetemen. A HVG információi szerint a fertőzöttek Rovó László rektortól kaphatták el a betegséget, aki a hónap elején síelni volt Dél-Tirolban. Nincs olyan megye, ahol ne találtak volna koronavírus-fertőzöttet - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Petíciót indítottak a koronavírus-törvény ellen - Magyar György és több más ellenzéki jogász elsőként írta alá a dokumentumot. A Szabad.aHang.hu oldalon közzétett petíciót kézjegyével látta el mások mellett Majtényi László volt ombudsman,Lattmann Tamás nemzetközi jogász, és a röszkei ostrom egyik vezérét, az Ahmed H.-t védő Bárándy Péter volt szocialista igazságügyi miniszter is. Most hagyják abba a felelőtlen, kívülről való bekiabálást! - írta Szájer József EP-képviselő a mandiner.hu oldalon, reagálva Radka Maxová cseh EP-képviselő tiltakozására a magyar veszélyhelyzetet meghosszabbító törvényjavaslattal kapcsolatban. Nem betonozná be a kormány hatalmát a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat, mert az is szerepel benne, hogy az Országgyűlés bármikor visszavonhatja a hozzájárulását - közölte az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádióban. A magyarok 94 százaléka támogatja, hogy a parlament meghosszabbítsa az új koronavírus-járvány miatt március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet - közölte a Nézőpont Intézet. Cserbenhagyta a rászorulókat Niedermüller - erről ír a PestiSrácok. A VII. kerületi önkormányzat maga ismerte be a Facebook-on kiadott közleményében, hogy nem tudnak ellátást biztosítani a kerületben élők számára. Részleges kijárási tilalmat rendelt el mától egy hétig a polgári városvezetés.A hajdú-bihari településen nincs koronavírusos beteg, de Tóth József DK-s polgármester azzal indokolta a döntést, hogy még mindig sokan nem vesznek tudomást a veszélyhelyzetről. Mindenáron és módon meg kell védeni a munkahelyeket, mert munkavállalók nélkül nincs lehetőség a gazdaság és a turisztika gyors felállására a koronavírus-járvány lecsengése után - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese az M1-en. ITM: sikeresen megérkezett Budapestre a Kínából rendelt 11 tonnányi egészségügyi védőfelszelés. Mintegy négyszeres igények jelentek meg a gyógyszertárakban a normál forgalomhoz képest az elmúlt hét adatai alapján a vírusjárvánnyal összefüggésben - közölte Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Kossuth Rádióban. Nem fogadnak egyéni tárgyadományokat a karitatív szervezetek, és tilos az egyéni gyűjtés is, mert a koronavírus-járvány miatt olyan sokan szeretnének segíteni, hogy a szervezetek nem győzik koordinálni őket - közölte Soltész Miklós államtitkár az M1-en. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy aki segíteni szeretne, az a nemzeti összefogás vonalán, a 1357-es telefonszámon hívásonként vagy sms-enként 500 forinttal, valamint a www.segitunkegymasnak.hu honlapon teheti meg. Számos online programot kínálnak a kulturális intézmények a koronavírus-járvány idejére. Informatikai szakemberek, pedagógusok, cégvezetők által létrehozott közösség nyújt segítséget a digitális oktatásban iskoláknak, pedagógusoknak és tanulóknak - közölte az AMANÓBA közösség. Az új típusú koronavírus-járvánnyal kapcsolatban minden uniós tagállam azonos kihívásokkal néz szembe, és hosszú távú védekezésre kell berendezkedni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Lengyelország és Magyarország történelmi és értékközösségéről írt Andrzej Duda lengyel államfő abban a levélben, amelyet hétfőn, a lengyel-magyar barátság napján küldött Áder János magyar köztársasági elnöknek. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 339 041-re nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 14 705, 98 799 ember pedig meggyógyult. Románia is bekerült a „sárga zónába” a koronavírus-fertőzések térképén, miután a fertőzöttek száma meghaladta az ötszázat. Az ilyen országokból érkezőket házi elkülönítőbe küldik. Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint 3244-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, a halottak száma 16. Németországban 24 873-ra nőtt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint. Ez 2509 esettel - 11,2 százalékkal - több az egy nappal korábbi 22 364-nál. 674-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban, a kórházban ápolt betegek száma 7240, közülük több mint 1700-an vannak intenzív osztályon. Két újabb orvos halt meg Franciaországban a Covid-19 fertőzésben, miközben a kormány a lakosság kijárási korlátozásainak meghosszabbítását tervezi. Spanyolországban meghaladta a kétezret a koronavírus halálos áldozatainak száma. A koronavírus-járvány okozta válsággal összefüggő, rendkívüli tagállami intézkedéseknek ideiglenesnek és arányosnak kell lenniük - jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Az Egyesült Királyságban a járványnak 281 halálos áldozata van, az elhunytak száma egy nap alatt 48-cal emelkedett. A londoni alsóház elé került az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó törvényjavaslat, amely a brit kormányt rendkívüli intézkedésekre is felhatalmazza. Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins baltimore-i egyetem adatai szerint több mint 31 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Az Európai Unió sürgősségi segélyt nyújt a vasárnapi földrengés által sújtott Horvátországnak - hangzott el az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján. Katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a földregés után Zágrábot Milan Bandic, a város polgármestere. Izraelben a legfelsőbb bíróság felszólította Juli Edelsteint, az izraeli parlament, a kneszet előző elnökét, hogy legkésőbb szerdáig tartsa meg a szavazást az új törvényhozás elnöki posztjáról. Kétszáz tábori ágyból és 200 matracból álló segélyszállítmányt indított a földrengés sújtotta Horvátországba Budapestről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hivatali visszaélés bűntette miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Ihász Sándor volt fővárosi főügyész ellen, akit azzal vádolnak hogy a Fenyő-gyilkosság ügyében bizonyítékokat tárolt a hivatalában, amelyeket nem adott át a nyomozóhatóságnak. Egy ember meghalt, négyen megsérültek, amikor lesodródott az úttestről, árokba csapódott, majd fának ütközött egy autó a 4-es úton Fényeslitkénél - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Magyar Közút: megszűnik a felújítás miatt érvényben lévő korlátozás az M1-es autópályán, mert április 15-ig felfüggesztik a helyreállítási munkákat a zavartalan áruszállítás és a koronavírus-járvány miatt kijelölt nemzetközi tranzitfolyosó biztosításáért. Március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán, továbbá március 25-től tanszüneti menetrend lép érvénybe. Elsősorban a fejlődés és a tanulás a célja Máthé Dominiknak, a Balatonfüred válogatott kézilabdázójának, aki nyártól a norvég Elverumban folytatja pályafutását. A koronavírus-járvány miatt júniusra halasztották az eredetileg május 1-től 3-ig tervezett prágai olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokságot.