Négyszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

A beoltottak száma 5 624 451, közülük 5 443 749 fő már a második oltását is megkapta. A hétvégén összesen 155 új fertőzöttet igazoltak, egy beteg elhunyt. A világ számos helyén a kétszer átoltottak körében is növekszik a fertőzés gyakorisága, ezért kell a harmadik oltást előresorolni és elindítani – jelentette ki az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Kásler Miklós hangsúlyozta: az utóbbi egy hónapban 13 milliárd forint értékben adtak át egészségügyi beruházásokat; ezek a kormány törekvéseit és az ellátórendszer soha nem tapasztalt fejlesztésének kézzelfogható eredményeit mutatják. Elkezdődött a harmadik oltási kampány és a 60 év felettiek tájékoztató akciója. Ellentmondásba keveredett a Momentum elnöke saját magával. Fekete-Győr András még márciusban elszámoltatást ígért a jogosulatlanul uniós támogatáshoz jutó momentumos politikusoknak is, ezzel szemben Cseh Katalin céges ügyeivel kapcsolatban nem indítanak vizsgálatot. Öt százalék után újra 27 százalék az áfa az elviteles és a házhoz szállított ételek és italok esetében. Augusztustól tíz újabb egyetem csatlakozik a modellváltó intézményekhez – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több mint 4,9 milliárd forinttal támogatja a Balatoni Bringakör fejlesztését az ITM. Átadták a közel 2 milliárd forintból megújult nádasdladányi Nádasdy-kastélyt. Egyértelmű német közmédia balliberális elfogultsága, ami a Magyarországgal kapcsolatos beszámolókra is rányomja a bélyegét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem történészprofesszora. Több afganisztáni tartományban törölték a belföldi járatokat a kormányerők és a tálib lázadók között zajló kiélezett harcok miatt. Törökország bekérette az ankarai görög nagykövetet, mert megöltek egy török állampolgárt a két ország határán. Két vadász aknára lépett és felrobbant a közép-boszniai Zavidovici közelében. A koronavírus-fertőzöttek száma 198,2 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Szlovákiában útjára indították vasárnap azt a lottójátékot, amely az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni a parlament júliusi jóváhagyásával. A gyülekezési tilalom ellenére több ezren tiltakoztak vasárnap Berlinben a német kormány koronavírus-járvány lassítására hozott korlátozó intézkedései ellen, a résztvevők összecsaptak a rendőrséggel, amely többszáz tüntetőt vett őrizetbe. Meghosszabbították a kijárási korlátozásokat az ausztráliai Queensland déli részén, miután 13 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a térségben. Közel hatezer alkalommal követtek el szexuális erőszakot migránsok Németországban 2020-ban – erről számolt be a német Bild című napilap. Németország konzervatív kancellárjelöltje támogatja, hogy függetlenül az Afganisztánban növekvő feszültségektől hazaküldjék azokat az afganisztáni menedékkérőket, akik bűncselekményeket követnek el. Jordánia biztonsági megfontolásokból ismét lezárta legnagyobb határátkelőjét Szíriával. Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy cáfolata ellenére Irán hajtotta végre csütörtökön a két emberéletet követelő támadást az izraeli működtetésű teherhajó ellen Omán térségében. Haszan Róháni távozó iráni elnök elismerte nyilvánosan is, hogy kormánya az ő nyolc évig tartó hivatali idejében időnként „nem mondta el a teljes igazságot” a népnek. A török hatóságok őrizetbe vettek egy embert, akit erdőtüzet okozó gyújtogatással gyanúsítanak. A törökországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma közben hatra emelkedett. Veszélyes növénynek minősítené a levendulát egy uniós rendelet – számol be az FR24 francia hírportál. Egy ezeréves olajfa megmentéséért küzdenek a szakértők Szardínia nyugati részén. Kihalás fenyegette szumátrai tigrisek fertőződtek meg koronavírussal az indonéz főváros állatkertjében, de az állatok várhatóan felépülnek a betegségből. Harmincnégy helyszínnel bővült a világörökségi lista a fucsoui UNESCO-tanácskozáson. Négyszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák péntek reggeltől hétfő reggelig. Vasárnap országszerte több mint ezerháromszáz helyre riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt, jellemzően útra borult fákhoz, megrongálódott épületekhez. A vezetékszakadások miatt 140 településen részleges vagy teljes áramkimaradások voltak. A balatoni utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében újabb KISS emeletes motorvonatot állít forgalomba a MÁV-Start. A Panoráma expressz vasárnaponként közlekedik Fonyód és Kőbánya-Kispest között. Az Európa-bajnok magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 5:5-ös döntetlent játszott a világbajnok olasz csapattal a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. Kopasz Bálint az első helyen ért célba a kajak egyes 1000 méter második előfutamában, így kihagyva a reményfutamot rögtön a keddi középdöntőbe jutott a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. Varga Ádám a második helyen ért célba a kajak egyes 1000 méter előfutamában, így Kopasz Bálint után ő is készülhet a keddi középfutamra a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. A Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és a Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes is bejutott a középfutamba 500 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén. Lőrincz Tamás első mérkőzését megnyerve máris az elődöntőbe jutott a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói olimpián, ahol így kedden már biztosan éremért birkózhat. Újabb 17 koronavírusos esetre derült fény a tokiói olimpián a szervezők bejelentése szerint. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1:2 Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője nyerte a 36. Forma–1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Kizárták a vasárnapi 36. Forma-1-es Magyar Nagydíjról a német Sebastian Vettelt, mert járművében a megengedettnél kevesebb üzemanyag maradt.