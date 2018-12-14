2018. december 14.,
péntek, Szilárda napja

Négyre emelkedett a strasbourgi lövöldözés halálos áldozatainak száma

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2018. december 14., péntek 18:03, frissítve: péntek 18:04

Az Iszlám Állam katonája volt a strassbourgi merénylő

Hír TVAz Iszlám Állam katonája volt a strassbourgi merénylő

A tizenhárom sérült közül egy olasz újságíró szervezete feladta a küzdelmet, a párizsi főügyész szerint. Remy Heitz azt is bejelentette: a merénylettel kapcsolatban további két embert vettek őrizetbe péntekre virradóra. Ezzel hétre emelkedett azok száma, akiket elfogtak a terrorakcióval kapcsolatban.

 

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