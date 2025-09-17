Négymillió szórólapot oszt szét a Fidesz a TISZA-adóról + videó

Szórólapon tájékoztat a Tisza-adóról a Fidesz. 10 ezer önkéntessel 4 millió magyar háztartásba juttatják el a Tisza-adóról szóló szórólapokat hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás azt mondta: mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, mert annak bevezetése jelentős terhet róna a magyar emberekre.
A hét nagy világeseménye: kamatairól dönt az amerikai jegybank, a Fed. Kamatvágást áraz a Wall Street, és Washington magas rangú lakója is alacsonyabb kamatokat követel. Ám az olcsó pénz, ha a tőzsdét pörgeti is, nem feltétlenül oldja meg a gazdaságpolitikai problémákat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A magyar kormány és a Magyar Kórházszövetség összefogásának köszönhetően egy új, átfogó program indult, amelynek célja a kórházakban dolgozó orvosok és ápolók fizikai és mentális egészségének megőrzése.