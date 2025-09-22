Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Négymillió háztartáshoz juttatják el azt a szórólapot, amely a Tisza-adó következményeire figyelmeztet + videó

2025. szeptember 22., hétfő 15:00 | HírTV

A kormányszóvivő a Harcosok Órájában hangsúlyozta, minden család számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-terv végrehajtása. Október elsején egy nemzeti konzultáció is indul Magyar Péter adóemelési tervéről.

  • Négymillió háztartáshoz juttatják el azt a szórólapot, amely a Tisza-adó következményeire figyelmeztet + videó

A miniszterelnök a kötcsei pikniken jelentette be, hogy megkérdezik a magyar emberek véleményét Magyar Péterék adóemelési tervéről. A Harcosok Órájában is bemutatta a kormányszóvivő azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet. Vitályos Eszter hangsúlyozta, a Tisza Párt progresszív adótervezete nem lenne igazságos. A kormányszóvivő elmondta, ezért is juttatják el csaknem négy millió háztartásba a nyomtatványokat.

Vitályos Eszter, kormányszóvivő: "Ugye lehet azt látni, hogy 22-33 százalékos adókulcsok bevezetéséről gondolkodnak. Mi ezt elutasítjuk. Tehát mi egykulcsos adóban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy ez az igazságos rendszer, úgyhogy nem fogjuk engedni egész egyszerűen, hogy progresszív adókulcsot vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnak. Majdhogynem minden családban óriási veszteséget szenvednének el a háztartások."

További híreink

Több holttestet találtak Győr-Moson-Sopron vármegyében

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Arne Slot váratlan ígéretet tett; most lett elege a Liverpool sztárjának

Eldőlt az Aranylabda sorsa? A franciák furcsa döntése leplezhette le

„Hiányozni fogsz!” - búcsúzik Sáfrány Emese

Szűkül a kör: új nyomok a túrázni indult Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Fokozódik a botrány a Ferrarinál, Leclerc keményen beszólt Hamiltonnak

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

További híreink

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz jogszabálysértést követett el + videó

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
4
Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó
5
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
6
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
7
Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában
8
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
9
Magyar Péter már a Diákhitel Központ idején is mutyizott
10
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

Legfrissebb híreink

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

 Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

 Az őszi ülésszak nyitónapján Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy az orosz energia nélkül a rezsicsökkentés fenntartása lehetetlen. A miniszterelnök felszólalása kulcsfontosságú, hiszen a magyar családok pénztárcáját érinti. De mit jelent ez a valóságban, és milyen lépéseket tesz a kormány a gazdaság stabilitásáért?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!