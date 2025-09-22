Négymillió háztartáshoz juttatják el azt a szórólapot, amely a Tisza-adó következményeire figyelmeztet + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök a kötcsei pikniken jelentette be, hogy megkérdezik a magyar emberek véleményét Magyar Péterék adóemelési tervéről. A Harcosok Órájában is bemutatta a kormányszóvivő azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet. Vitályos Eszter hangsúlyozta, a Tisza Párt progresszív adótervezete nem lenne igazságos. A kormányszóvivő elmondta, ezért is juttatják el csaknem négy millió háztartásba a nyomtatványokat.

Vitályos Eszter, kormányszóvivő: "Ugye lehet azt látni, hogy 22-33 százalékos adókulcsok bevezetéséről gondolkodnak. Mi ezt elutasítjuk. Tehát mi egykulcsos adóban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy ez az igazságos rendszer, úgyhogy nem fogjuk engedni egész egyszerűen, hogy progresszív adókulcsot vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnak. Majdhogynem minden családban óriási veszteséget szenvednének el a háztartások."