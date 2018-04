Négymilliárdos büdös vizet ihatnak Makón

6.50 - HÉTFÕN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 7.40 TAVASZKÖSZÖNTÕ HÚSVÉT A SZENTENDREI SKANZENBEN - VENDÉG: PALENIK JÓZSEF MÛVÉSZETI VEZETÕ, LAJTA NÉPTÁNCEGYÜTTES. 7.45 - TÁNC A MINDENSÉGGEL - VENDÉG: GULYÁS ANNA ÉNEKES-NÉPRAJZKUTATÓ. 8.30 A PERONON: LUKÁCSI KATALIN HITOKTATÓ, VOLT KDNP-S POLITIKUS. KRISZTUS FELTÁMADÁSA NAGYVONALÚSÁGOT AJÁNDÉKOZ NEKÜNK MONDTA ERDÕ PÉTER A HÚSVÉTVASÁRNAPI SZENTMISÉN. SZAVAZÁSRA BUZDÍTOTT BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN REFORMÁTUS PÜSPÖK. KORMÁNYKRITIKUS IGEHIRDETÉST KÖZVETÍTETT A KOSSUTH RÁDIÓ. AZ EVANGÉLIKUS ESPERES SZERINT VANNAK, AKIK SZERETNÉK VELÜNK ELHITETNI, HOGY EGY MÁSIK VALLÁS KÉPVISELÕI ISMERETLENÜL IS ROSSZAK. 4 ÉVVEL EZELÕTTIHEZ KÉPEST KÉTSZER ANNYIAN, VAGYIS TÖBB MINT 58 EZREN SZAVAZHATNAK A KÜLKÉPVISELETEKEN. NEM ADNAK SZÁMLÁT A NAV-ELNÖK, TÁLLAI ANDRÁS MEZÕKÖVESDI STADIONJÁBAN. A MOMENTUM PLAKÁTBEJELENTÕ AKCIÓT HIRDETETT A AZ ORBÁN-PLAKÁTOK MIATT. AMENNYIBEN SIKERÜL IGAZOLNI, HOGY A FIDESZ KAMPÁNYA ORSZÁGOS, AKKOR AZ ÖSSZES ORBÁN-PLAKÁTOT EL KELL TÁVOLÍTANIA A FIDESZNEK. KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕNEK A HÚSVÉTRÓL IS SOROS GYÖRGY JUTOTT ESZÉBE. LMP: GYÛLÖLETKELTÉS HELYETT ÖSSZETARTÓ NEMZET KELL. VÉCÉPAPÍRT ÉS SZAPPANT CSEMPÉSZETT BE A JÁNOS-KÓRHÁZBA A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT NÉHÁNY AKTIVISTÁJA. A SZÍRIAI HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉT SÜRGETTE FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ A HÚSVÉTI VIRRASZTÁSON EGY NIGÉRIAI MIGRÁNST IS MEGKERESZTELT. SZERBIA: ÁPRILIS VÉGÉTÕL AZ AUTÓPÁLYÁK TELJES HOSSZÁN ELLENÕRZIK AZ ÁTLAGSEBESSÉGET. WASHINGTON MEGVÉTÓZTA, HOGY AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA NYILATKOZZON GÁZÁRÓL. AZ ENSZ VIZSGÁLATOT KÖVETELT VOLNA AZ IZRAELI HADSEREGGEL TÖRTÉNT ÖSSZECSAPÁSOK ÜGYÉBEN, MELYEK 16 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELTEK. AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK ÉLESEN BÍRÁLTA ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕT, AKI MÉSZÁRLÁSNAK NEVEZTE A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN TÖRTÉNT ESEMÉNYEKET. TÖBB MINT EZER TÖRÖK DIPLOMATA ÉS KÖZTISZTVISELÕ KÉRT MENEDÉKET NÉMETORSZÁGBAN A TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLETET KÖVETÕEN. ÕRIZETBE VETTEK EGY SIKKASZTÁSSAL GYANÚSÍTOTT OROSZ MILLIÁRDOST. A MÚLT HETI TRAGÉDIA MIATT BENYÚJTOTTA LEMONDÁSI KÉRELMÉT A KEMEROVÓI TERÜLET KORMÁNYZÓJA. BAHREIN TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB OLAJ-ÉS FÖLDGÁZLELÕHELYÉT FEDEZTÉK FEL. MEGHALT JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT TÁBORNOK, GUATEMALA EGYKORI VÉRES KEZÛ DIKTÁTORA. A VONAT ALÁ SZORULT EGY EMBER A KISVÁRDAI VASÚTÁLLOMÁSON, AKIT AZ ESET UTÁN KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. MOTORCSÓNAK ZUHANT EGY TRÉLERRÕL AZ M7-ES AUTÓPÁLYA BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALÁRA. 9 EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA A MENTÕK A BUDAPESTI LISZT FERENC-REPÜLÕTÉREN TÖRTÉNT BALESET HELYSZÍNÉRÕL. A SÉRÜLTEKNEK JELLEMZÕEN ZÚZÓDÁSAIK VANNAK, DE TÖBB EMBERNÉL FELMERÜLT A CSONTTÖRÉS LEHETÕSÉGE. NEGYEDÓRA ALATT ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A KÉT FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT KIFOSZTOTTÁK A ZSÁMBÉKI TEMPLOM ADOMÁNYGYÛJTÕ PERSELYÉT.