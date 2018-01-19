2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Négymilliárdért szállásolja el Mészáros birodalma a BRFK-sokat

Hír TV

2018. január 19., péntek 11:51, frissítve: péntek 13:01

A becsült ár majdnem háromszorosáért nyerte el a Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó Hunguest Hotel a BRFK egyik közbeszerzését.
Az idén már 100 milliárdot zsebelt be közbeszerzéseken Mészáros Lőrinc

Magyar NemzetAz idén már 100 milliárdot zsebelt be közbeszerzéseken Mészáros Lőrinc

Mészáros ma is nyert egy közbeszerzést

Hír TVMészáros ma is nyert egy közbeszerzést

A hotelbirodalom csaknem 4,1 milliárdért biztosít majd szállást Budapesten a rendőrség 350 fős állományának a következő négy évben, kétágyas szobákban. A becsült ár a közbeszerzés kiírásakor még másfél milliárd forint volt.

Hír TVvissza a címlapra
BRFKMészáros LőrincHunguest

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Ágyhoz láncolva tartotta 13 gyermekét az iskolaigazgató és felesége

2

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”

3

Szánthó Péter

„Nem szólt senki, hogy László, volt lakásod, nincs lakásod”

4

Hír TV

Lázár: Magukat ilyen korán kiküldte Simicska úr?

5

Hír TV

Ismét elszólta magát a Nézőpont Intézet elemzője

6

Hír TV

Vona Orbán őszödi beszédét látja a bujkálás mögött