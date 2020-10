Négyes karambol történt az M4-esen, egy sávon halad a forgalom

1474 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 46 290-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1142-re emelkedett, 14 088-an már meggyógyultak. Nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Szürreális koalíciókötésnek nevezte a Mazsihisz elnöke a borsodi ellenzéki összefogást. Heisler András a Kossuth rádióban azt mondta: megfelelően elítélte a jobbikos Bíró László indulását. Róna Tamás rabbi szerint azonban ez nem történt meg, Heisler Andrásnak ugyanis fennhangon kellett volna tiltakoznia. Közben újabb zsidó szervezet ítélte el az antiszemita Bíró László támogatását. Nem egy könyvet, hanem egy propaganda-kiadványt semmisített meg Dúró Dóra – mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László közölte: a könyvdarálás után óriási és képmutató felzúdulásba kezdtek a balliberálisok. A pártelnök szerint az igazi könyvégetés jelenleg a közösségi oldalak által alkalmazott cenzúra. Felavatták a Nemzeti összetartozás terét Dombóváron. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: Magyarország a történelem során mindannyiszor talpra állt, levert forradalmak, vesztes világháborúk és megszállások után is képes volt a megújulásra. A baloldali EP-képviselők azt tekintik küldetésüknek, hogy minél többet tudjanak ártani Magyarországnak és a magyar embereknek - jelentette ki Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője szerint a baloldali EP-képviselők Brüsszelben a Soros szervezetekkel együtt azért dolgoznak, hogy kárt okozzanak Magyarországnak. Világnézetek harca és politikai állásfoglalás zajlik Brüsszelben - mondta az igazságügyi miniszter a Hír Tv Bayer show című műsorában. Varga Judit szerint a Magyarország ellen zajló liberális támadás alaptalan. Varga Judit közölte: az Európai Unióhoz való csatlakozáskor elfogadott szerződést Magyarország betartja, Brüsszel azonban a nemzeti identitást érintő kérdésekben önállóan hozna döntéseket. Már 11 embert vettek őrizetbe a pénteki franciaországi terrortámadással összefüggésben. A tettesről egyelőre annyit lehet tudni, hogy 2002-ben Moszkvában született, családjával csecsen menekültként érkeztek Franciaországba. A nyomozás állása szerint azért fejezte le a történelem tanárt, mert zavarta, hogy az oktató a szólásszabadságról tartott óráin Mohamed-karikatúrát mutatott a diákoknak. A meggyilkolt középiskolai tanár emlékére Franciaországban gyásznapot rendeltek el. A világon már 39,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A szlovén kormány újra járványhelyzetet hirdetett ki az egész országra vonatkozóan, ezzel automatikusan aktiválódott az úgynevezett nemzeti védelmi és mentési terv. Az ukrán egészségügyi minisztérium javaslata szerint a jelenleginek a százszorosára kell emelni a pénzbírságot a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére bevezetett karanténszabályok, köztük a kötelező maszkviselés megszegéséért. Öt montenegrói városban bezárták az iskolákat, az óvodákat és a vendéglátóhelyeket, valamint éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, mert a koronavírus-fertőzöttek száma kritikus méreteket öltött. Olaszországban egy nap alatt 11 705-tel emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Kritikusnak nevezte Lombardia tartomány, kiemelten Milánó kórházainak telítettségét a helyi közegészségügyi hivatal vezetője. A látogatottabb utcák és terek lezárását, valamint az ülve fogyasztást nem biztosító vendéglátóegységek esti bezárásának korábbra hozatalát jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Belgiumban a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt egy hónapra bezártak a vendéglátó egységek és éjszaki kijárási tilalom lépett életbe. A brit kormány szerint az üzleti szektornak gyorsítania kell a felkészülést arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások. Egy fehér házi tisztségviselő titokban Damaszkuszban tárgyalt a szíriai kormánnyal legalább két olyan amerikai állampolgár szabadon engedéséről, aki Washington feltételezése szerint Bassár el-Aszad elnök fogságában van. A fehérorosz elnök lemondását követelve ismét több tízezer ember vonult utcára Minszkben annak ellenére, hogy a hatóságok korábban arra figyelmeztettek, készek éles lőszert is bevetni. Zavargássá fajult Prágában a cseh labdarúgó- és jégkorong-szurkolók tüntetése, akik a koronavírus-járvány miatti szigorú intézkedések ellen tiltakoztak. Nem kapott német állampolgárságot egy libanoni férfi, mert nem volt hajlandó nővel kezet fogni. A 40 éves férfi kitűnő eredménnyel vizsgázott a német honosítási teszten, azonban elutasította, hogy az állampolgársági okirat átvételekor kezet fogjon. A Sajó-Bódva-Hernád vízrendszeren a felső és a középső szakaszokon már mindenhol lassú apadás kezdődött, a vízgyűjtő területeken nem kell újabb csapadékra számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Két kamion és két autó ütközött össze Monor térségében, az M4-es autóúton kora reggel - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Medvét észleltek a miskolci önkormányzati rendészet kamerái. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a medvét kerülni kell. Kiss Norbert, a Révész Truck Racing Team versenyzője győzött a gyorsasági kamion Eb magyarországi állomásának negyedik futamán a Hungaroringen. Kiss a hétvégi négy futamból hármat megnyert, és átvette a vezetést az összetett pontversenyben. Labdarúgó NB I: Paksi FC - ZTE FC 3:1; Budapest Honvéd FC - MOL Fehérvár FC 2:2 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Kaposvári KK 93:72 A vajdasági Györe László nyerte a szardíniai salakpályás férfi tenisztornát, a döntőben az olasz Marco Cecchinatót győzte le. Elmarad a szerdára tervezett Telekom Veszprém-Barcelona rangadó a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, mert a katalán csapatnak karanténba kellett vonulnia.