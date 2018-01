Négyen haltak meg egy autóbalesetben Szárligetnél

MÉG CSAK 3 NAP TELT EL AZ ÚJ ÉVBÕL, DE MÁR 90 MILLIÁRD FORINT FELETTI ÉRTÉKBEN NYERTEK EL KÖZBESZERZÉSEKET A FELCSÚTI POLGÁRMESTER CÉGEI. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA SZERINT AZ ERCSI - PUSZTASZABOLCS VASÚTSZAKASZ FEJLESZTÉSÉT ÉS A CSÖMÖRI SZENNYVÍZHÁLÓZAT FELÚJÍTÁSÁT IS MÉSZÁROS LÕRINCÉK CSINÁLHATJÁK. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTÕSÉGÛ ÜGGYÉ NYILVÁNÍTOTTA A HONVÉDELMI SPORTKÖZPONTOK ÉPÍTÉSÉT A KORMÁNY - BAON.HU. ORSZÁGSZERTE 16 VÁROSBAN, KÖZÖTTÜK BAJÁN ÉS KECSKEMÉTEN IS ÉPÜL HONVÉDELMI SPORTKÖZPONT 2018-BAN. EGYÜTT: NE MILITARIZÁLJA A TÁRSADALMAT AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉBÕL A FIDESZ-KORMÁNY! LEVÉLBEN KÉR PÉNZT A NAPOKBAN A FIDESZ-SZAVAZÓKTÓL ORBÁN VIKTOR - 444.HU. A KORMÁNYPÁRTOK ELMONDÁSA SZERINT A BEFOLYÓ ÖSSZEGET A SOROS GYÖRGY ELLENI VÉDEKEZÉSRE FORDÍTANÁK. A FIDESZT SEJTI AZ ELLENE INDULT ZAKLATÁSI ÜGY MÖGÖTT HAVAS HENRIK, AZ ÚJSÁGÍRÓ AZT MONDTA: NEM ZAKLATOTT SENKIT EGYENESEN. A STRASBURGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT KÖVÉR LÁSZLÓ BÍRSÁGOLÁSI GYAKORLATA MIATT TÖBB ELLENZÉKI POLITIKUS, A HÁZELNÖK TÖBB MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTE TAVALY A RENDBONTÓ KÉPVISELÕKET. ÁRNYÉKKORMÁNYT ALAKÍTANAK VOLT BALOLDALI ÉS JOBBOLDALI MINISZTEREK - 168 ÓRA. "KÉZZEL FOGHATÓ" ELÕNYÖKET ÍGÉR A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN A JOBBIK. NGM: IDÉN HAVI 32 EZER FORINTTAL NÕ AZ ALBÉRLET-TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, A LEHETÕSÉGGEL 5 ÉVIG ÉLHET A MUNKÁLTATÓ AZOK ESETÉBEN, AKIKNEK A LAKÓHELYÜK LEGKEVESEBB 60 KM-RE VAN A MUNKAHELYTÕL. JANUÁRTÓL ÚJABB MOZGÓKÉPES KÉRDÉSEKKEL BÕVÜLT A KRESZ-VIZSGA. ISMÉT EMBERRE TÁMADT EGY MEDVE A SZÉKELYFÖLDI HARGITA MEGYÉBEN. ÜTKÖZÉS MIATT KIGYULLADT EGY TARTÁLYKOCSI OLASZORSZÁGBAN, HAT EMBER MEGHALT, KÖZÖTTÜK KÉT GYEREK ÉS A TARTÁLYKOCSI SOFÕRJE. ÉSZAK-KOREA TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRÕL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁST PHENJANNAL A DÉL-KOREAI KORMÁNY. KIM DZSONG UN UTASÍTÁST ADOTT ARRA, HOGY ÁLLÍTSÁK HELYRE A PHENJAN ÉS SZÖUL KÖZÖTTI FORRÓDRÓTOT, AMELYET PHENJAN KÉT ÉVE MEGSZÜNTETETT. NIKKI HALEY, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ENSZ-NAGYKÖVETE: WASHINGTON KÉSZ TOVÁBBI SZANKCIÓKRA ÉSZAK-KOREA ELLEN, HA PHENJAN ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLETET HAJTANA VÉGRE. DONALD TRUMP A TÁMOGATÁSOK MEGVONÁSÁVAL FENYEGETI A PALESZTIN HATÓSÁGOT, AMIÉRT NEM HAJLANDÓ BÉKETÁRGYALÁSOKAT FOLYTATNI IZRAELLEL. A PALESZTINOK NEM ENGEDNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ZSAROLÁSÁNAK KÖZÖLTE A PFSZ. ÚJABB, CIVIL ÁLDOZATOKAT KÖVETELÕ LÉGITÁMADÁSOK VOLTAK SZÍRIÁBAN, MEGFIGYELÕK SZERINT ÖT GYERMEK IS VAN A HALÁLOS ÁLDOZATOK KÖZÖTT. ORSZÁGSZERTE TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI AZ IRÁNI KORMÁNY MELLETT, KÖZBEN MÁR 22 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKNEK ÉS ELBURZ TARTOMÁNYBAN GYÜLEKEZÉSI TILALOM LÉPETT ÉLETBE. VISSZAFOGOTTSÁGRA ÉS MEGBÉKÜLÉSRE SZÓLÍTOTTA TEHERÁNT EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. NORVÉGIA FELFÜGGESZTETTE A FEGYVERÉRTÉKESÍTÉST AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKNEK, OSLO ATTÓL TART, HOGY AZ ÁLTALA SZÁLLÍTOTT FEGYVEREKET BEVETIK A JEMENI POLGÁRHÁBORÚBAN IS. A SZÉLSÕSÉGES TÁLIBOKKAL FOLYTATOTT TÛZHARCBAN ÉLETÉT VESZTETTE EGY AMERIKAI KATONA KELET-AFGANISZTÁNBAN. ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEKKEL GYANÚSÍTJÁK KANADÁBAN A TÁLIBOK FOGSÁGÁBÓL KISZABADULT JOSHUA BOYLE-T, A 34 ÉVES FÉRFI AZ ELMÚLT 2,5 HÓNAPBAN ELKÖVETETT CSELEKMÉNYEK MIATT ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ. 80 MÉTER MAGASBÓL A KÖVES TENGERPARTRA ZUHANT EGY BUSZ PERUBAN, AZ 57 UTAS KÖZÜL MINDÖSSZE HATAN ÉLTÉK TÚL A SZERENCSÉTLENSÉGET. ÖNGYILKOS LETT EGY RAB A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZBAN, A FÉRFI A ZÁRKÁBAN FELAKASZTOTTA MAGÁT, ÉLETÉT NEM TUDTÁK MEGMENTENI. EGY SÁVBAN MEGINDULT A FORGALOM HATVANNÁL, AZ M3-ASON TÖBB AUTÓ ÜTKÖZÖTT,KETTEN MEGSÉRÜLTEK. NÉGYEN MEGHALTAK AZ 1-ES ÚTON, EGY FURGON ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI FRONTÁLISAN ROHANT EGYMÁSBA, A 40. ÉS A 41. KILOMÉTER KÖZÖTT CSAK FÉLPÁLYÁN HALAD A FORGALOM. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT A 811-ES ÚTON LOVASBERÉNYNÉL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY KISTEHERAUTÓ A 83-AS ÚTON, A KORONCÓRA VEZETÕ ÚT KÖZELÉBEN. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NEM VOLT ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN.