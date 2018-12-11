Négy tonna ajándék segíti az erdélyi és csángó szegényeket

2018. DECEMBER 11., KEDD
AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕI ÜLÉSÉN EGYETLEN SZAVAZÁSSAL ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉK KÖZEL 3000 MÓDOSÍTÓ JAVASLATÁT A TÚLÓRATÖRVÉNYRÕL.
A SZAVAZÁS UTÁN AZ ELLENZÉK HANGOS SÍPSZÓVAL ÉS BEKIABÁLÁSOKKAL ZAVARTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS PLENÁRIS ÜLÉSÉT.
KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: A BALOLDALI ELLENZÉKI OBSTRUKCIÓT AZOK KEZDEMÉNYEZTÉK, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: STRATÉGIAI JELENTÕSÉGET TULAJDONÍTUNK A FIDESZ ÉS A CDU KAPCSOLATAINAK.
TOVÁBBRA SEM TUDNI, MIKOR ADJA VISSZA MANDÁTUMÁT A LEMONDOTT JOBBIKOS KÉPVISELÕ, SZÁVAY ISTVÁN.
A MOMENTUM EGYELÕRE NEM ÜL EGY ASZTALHOZ PUZSÉR RÓBERTTEL, A JOBBIKKAL VISZONT MÉG TARTANAK A TÁRGYALÁSOK A FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGRÕL.
KÁSLER MIKLÓS: ÚJ GAZDÁLKODÁSI RENDSZER VÁRHATÓ A KÓRHÁZAKBAN MAGYAR IDÕK.
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS JELZI, HOGY MAGYARORSZÁGON CSÖKKEN A KORRUPCIÓ MÉRTÉKE - HANGZOTT EL AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK VEZETÕINEK KONFERENCIÁJÁN.
AGRÁRMINISZTÉRIUM: A MEZÕGAZDASÁG SIKERES ÉVET ZÁR IDÉN, A KIBOCSÁTÁS MEGHALADHATJA A 2600 MRD FT-OT, EZZEL ÚJABB REKORDSZINTET ÉRHET EL.
NAVRACSICS TIBOR: A KÖVETKEZÕ TÖBBÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA A LEGFONTOSABB ÜGY.
VÁCLAV KLAUS VOLT CSEH KORMÁNY- ÉS ÁLLAMFÕ KAPTA IDÉN A PETÕFI-DÍJAT, A DÍJAT HÉTFÕN ADTÁK ÁT.
EMMANUEL MACRON ÚGY VÉLI, RÉSZBEN FELELÕS AZÉRT, HOGY IDÁIG FAJULT A HELYZET FRANCIAORSZÁGBAN MONDTA A FRANCIA ELNÖK ORSZÁGOS TV-S BESZÉDÉBEN.
EMMANUEL MACRON: JOGOS AZ ELÉGEDETLENSÉG, DE AZ ERÕSZAK ELFOGADHATATLAN.
FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA.
ELHALASZTJÁK A KEDDRE TERVEZETT SORSDÖNTÕ BREXIT-SZAVAZÁST JELENTETTE BE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ.
A BRIT FONT 18 HAVI MÉLYPONTRA ZUHANT A DOLLÁRRAL SZEMBEN, MIUTÁN THERESA MAY BEJELENTETTE, HOGY AZ ALSÓHÁZ NEM SZAVAZ A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL.
DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCS-ELNÖK: ISMÉT NAPIRENDRE KERÜL AZ EU-S VEZETÕK ÉRTEKEZLETÉN A BREXIT, DE NEM LESZNEK ÚJ TÁRGYALÁSOK.
ELFOGADTÁK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT A MARRÁKESI KONFERENCIÁN 150 ORSZÁG KÉPVISELÕJÉNEK RÉSZVÉTELÉVEL.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÜDVÖZÖLTE AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK ELFOGADÁSÁT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: VILÁGOSAN LÁTSZIK, HOGY BRÜSSZEL ÉS AZ ENSZ AKARATA UGYANAZ; AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS LEGALIZÁLÁSA.
BIZALMI SZAVAZÁST KÖVETEL AZ ÁTALAKULT BELGA KORMÁNYRÓL AZ ÚJ FLAMAND SZÖVETSÉG AMELY AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MIATT LÉPETT KI A KOALÍCIÓBÓL.
A ROMÁN VÁLASZTÓK 69%-A SZERINT LE KELL VÁLTANI A VIORICA DANCILA VEZETTE BUKARESTI KORMÁNYT BCS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ INTÉZET.
ANTONIO TAJANI EP-ELNÖK KIÁLLT A KÁRPÁTALJAI KISEBBSÉGEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN AZ ANDRIJ PARUBIJ UKRÁN HÁZELNÖKKEL VALÓ TALÁLKOZÓJÁN.
OROSZORSZÁG TOVÁBBRA IS AKADÁLYOZZA AZ UKRÁN KIKÖTÕK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉST A KERCSI-SZOROSON KERESZTÜL, JELENLEG 104 HAJÓ VÁR ÁTENGEDÉSRE.
WASHINGTON ÉSZAK-KOREAI TISZTSÉGVISELÕKKEL SZEMBEN RENDELT EL SZANKCIÓKAT, KIBERTÁMADÁSOKRA ÉS EMBERI JOGI VISSZAÉLÉSEKRE HIVATKOZVA.
AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL TERVEZETT TÁMADÁSOKAT HIÚSÍTOTT MEG A LIBANONI RENDÕRSÉG - KÖZÖLTE A LIBANONI BELÜGYMINISZTER.
A LEGFRISSEBB ADATOK SZERINT 2011 MÁRCIUSA ÓTA 560 EZREN HALTAK MEG A SZÍRIAI HÁBORÚBAN.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT DUNAKESZIN HÉTFÕ ESTE.
TÁVOLLÉTÉBEN ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE JOZEF ROHÁCOT A SZLOVÁK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, AZ ÍTÉLET JOGERÕS.
A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.
BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.