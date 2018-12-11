2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Négy tonna ajándék segíti az erdélyi és csángó szegényeket

Hír TV

2018. december 11., kedd 08:39

Több mint ezer rászoruló erdélyi illetve csángó család részesül abból a 4 tonna ajándékból, amit az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtött össze és juttatott el Erdélybe.

Az ajándékokat Lévai Anikó jószolgálati nagykövet, a miniszterelnök felesége és Lehel László, elnök-igazgató adta át Marosvásárhelyen. A csomagokban az alapvető tartós élelmiszerek mellett édességek és játékok is vannak a gyerekek számára. A 1353-as adományvonalon gyorsan és egyszerűen lehet támogatni az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Minden 1353-as számra indított hívás vagy sms 250 forint adományt jelent.
Aki nem szeretne vagy nem tud online felületen adományozni, pénzbeli adományát csekken is eljuttathatja a segélyszervezetnek. 

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