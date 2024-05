Négy hét múlva lesz a voksolás Magyarországon

Június 9-én lesz a nemzetiségi önkormányzati választás is, ezt a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki. Az NVB a 13 nemzetiségnek összesen 2722 települési és 68 területi választását tűzte ki, valamint a 13 nemzetiség mindegyike választhat országos önkormányzatot is. A nemzetiségi választáson azok a magyarországi lakcímmel és magyar állampolgársággal rendelkező választópolgárok szavazhatnak, akik május 31-ig regisztrálják magukat.

Emellett - választási regisztrációt követően - szavazhatnak az EP-választáson azok a nagykorú magyar állampolgárok is, akiknek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában nincs lakcímük. Akik már korábban regisztráltak, nem kell ezt megismételniük, regisztrációjuk érvényes erre a választásra is. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartása szerint jelenleg 126 371 levélben szavazó szerepel a névjegyzékben. Azok a határon túli magyarok, akiknek uniós tagállamban van a lakhelyük, az ottani EP-listákra szavazhatnak.

Your browser does not support the video tag.