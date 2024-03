Négy éve hiába várják a fővárosi gyalogos híd felújítását + videó

Megosztás itt:

A felkapott budai környék látképét elcsúfítja a szebb napokat is látott gyalogos híd. Régóta omladozik, rendszeresen esnek le róla darabok.

Pedig terv is, pénz is volt rá. Tarlós István főpolgármestersége idején elkészült a bontási terv, jóvá is hagyták, csak közbejött a Karácsony-korszak. Az illetékes Budapest Közút azt a tájékoztatást adta, hogy amint Karácsony Gergely átvette a hatalmat, az ügyintézés megakadt, a baloldali városvezetés mindent leállított. Az omlásveszélyt pedig négy éve úgy akarták elhárítani, hogy a hidat lezárták a gyalogosok előtt.

Rengeteg fiatal, helyi gyerek, szeretett és szeretne itt játszani – mondta Gór Csaba. A II. kerületi Fidesz frakcióvezetője szerint a híd életveszélyes lehet. A környékbeli fiatalok gyakran találkozópontként használják az Ördög-árkot, sőt nem ritka az sem, hogy valaki rámerészkedik az omladozó hídra.

Ha megnézzük, hogy milyen módon van ez lezárva, akkor bárki láthatja, hogy aki egy pici erőt is szán rá az ezen a hídon át tud kelni, ami azért veszélyes, mert a híd az valóban életveszélyes és nagy szerencse, hogy az elmúlt négy évben nem történt tragédia és nem lett bárkinek itt komolyabb sérülése abból, hogy az önkormányzat és a híd fenntartója ennyire felelőtlenül jár el ezzel a híddal kapcsolatban – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Megkerestük a fővárost is azzal kapcsolatban, hogy tervben van-e a híd elbontása vagy biztonságossá tétele. Adásunkig azonban érdemi válasz nem érkezett.