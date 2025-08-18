Négy BKV busz gyulladt ki vagy kezdett füstölni Budapesten kevesebb mint egy hét alatt + videó

Megosztás itt:

A balesetekben senkinek sem esett baja. Hídvéghi Balázs szerint a Fővárosnak nem a rákosrendezői telekre kellett volna 50 milliárdot költenie, hanem például a buszok felújítására.

Több méteres lángok és sűrű fekete, gomolygó füst ömlik a BKV járműveiből. - Ezek a felvételek múlt héten készültek Budapesten. Néhány nap alatt négy menetrend szerint közlekedő busz hibásodott meg és borította füstbe az utcákat.

Szerdán az ötödik kerületben teljesen kiégett a BKV buszok egyike. Csütörtökön a tizenkettedik kerületben két jármű is lángra lobbant, szombaton pedig egy 7E jelzésű busz kezdett füstölni.