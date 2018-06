Necces lehet a gyártó által prognosztizált 30 év élettartam

Sikertörténetként értékelte Tarlós István szerdán a hármas metró szerelvényeinek felújítást. A főpolgármester sajtótájékoztatóján elmondta, az utolsó szerelvényt is leszállították, az új metrók kevesebb hibát produkáltak az elmúlt időszakban, mint a 2-es és a 4-es metró összevéve. Mint ismert, a főváros 2014-ben döntött úgy, hogy a teljes vonalat és az állomásokat is felújítják, illetve lecserélik a régi szovjet kocsikat. A járművek felújítását az orosz Metrovagonmastól rendelték meg. Az első felújított szerelvények 2016 tavaszán érkeztek meg Budapestre, alig egy évvel később pedig már utazhattunk is rajtuk, a képet a képet azonban árnyalja, hogy szinte a bevezetését követően elromlott az a szoftver, amely az ajtókat irányította, és volt, hogy olyankor is kinyíltak, amikor nem kellett volna. A Fidesz akkor azt mondta, nem gond, ha késik a szerelvények átadása. A 3-as metró teljes felújításának a költsége egyébként elérheti a 160-170 milliárd forintot is.

Fotó: Veres Viktor/Zoom.hu

Pont ma, Tarlós főpolgármester diadaljelentésével egy napon tett közzé „Balatoni hullámok, rozsdafoltok az egyéves orosz metrókon” – címmel egy cikket a Zoom.hu. A portál a Metrovagonmas által ráncba szedett kocsiszekrények tetejéről készített felvételeket. A fotók nem adnak túl sok bizakodásra okot: korrózió, és rossz minőségű illesztések mindenütt. A laikus azonban sokszor rosszul ítél meg, „túltol” bizonyos helyzeteket, így a Hír TV-online Bíró Endre segtségével elemezte ki a képeket. A Metróért Egyesület elnöke szerint csak felületi korrózióról van szó, amik a jelenlegi üzemeltetésre nincsenek közvetlen hatással.

Rámutatott ugyan akkor, hogy a „felületi korrózió nyomokból pontosan meghatározni a kocsiszekrény korrózióvédelmének minőségét nem lehet, de azt valószínűsíteni lehet, hogy rendkívül silány minőségű.” Kifejtette, „ma a korszerű gyorsvasúti járművek kocsiszekrényét olyan könnyűfém ötvözetekből készítik, amelyeknél kizárt a korrózió, ennél a járműnél tudható volt, hogy ez nem így van, ezért lenne nagy jelentősége a korrózióvédelemnek. Mivel egy rövid idő, egy-másfél év után ilyen elszíneződések jelentkeznek, joggal feltételezhető, hogy a gyártó által prognosztizált 30 év élettartam nem lesz valóságos, vagy csak későbbi jelentős ráfordításokkal”. Az egyesület vezetője szerint pont ezért szakszerű és független vizsgálatokra lenne szükség.

A szerelvény kétarcú

Ezt állította a Metróért Egyesület első embere, amikor arra kértük, foglalja össze a tapasztalatait a felújított metrókocsikról. A„nagynevű világcégek által beszállított részegységek, hibamentesek, jól funkcionálnak. Az orosz gyártmányú vezérlő számítógép jól funkciónál, felhasználó barát. A járművezetők a kényelmes légkondicionált vezetőfülkét értékelik, a vonat viszonylag könnyen irányítható” – mondja Bíró, hozzátéve: a meghibásodások száma – a főpolgármester is erről beszélt – valóban alacsony.

Ugyan akkor „az utaskomfort szintje alacsony, a gépi szellőzés gyenge hatékonyságú, a menetzaj magas, a forgóvázaknál előfordulnak rendellenes rezonanciák, az úgynevezett futásjóság alacsony színvonalú, ennek pálya oldali okai is vannak. Az ajtó-ellenőrzéssel kapcsolatos meghibásodások száma nagyságrenddel csökkent, de teljesen nem szűnt még meg. Az utastér összeszerelésének minősége jóindulattal is csak közepes, az ajtók beszabályzása sok esetben nem tökéletes, rendellenes hangot hallatnak. Sajnos az egész összeszerelés alatta marad a ma neves gyártóknál megszokott színvonalnál.”