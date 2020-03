Nébih: Megjelent Magyarország ú, afrikaisertéspestis-mentesítési terve

Kilencre nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, miután egy újabb iráni diáknál és egy magyar nőnél diagnosztizálták a fertőzést - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapra feltett közleményben. A Dél-Pesti Centrumkórházban 16 egészségügyi dolgozó van megfigyelés alatt, az eddig elvégzett laborvizsgálatok egyiküknél sem azonosítottak koronavírus fertőzést - közölte kórház kommunikációs vezetője. A Dél-Pesti Centrumkórházban elkülönített iráni egyetemisták közül ketten továbbra sem hajlandók együttműködni a karanténszabályok betartásában - közölte Lakatos Tibor, az operatív törzs vezetője. A Külgazdasági és Külügyminisztérium úgy döntött, hogy az iráni állampolgároknak kiadott, de még fel nem használt vízummal sem lehet beutazni Magyarországra. A nemzetközi protokollt követve klinikai és földrajzi szempontból megváltozik a koronavírus-teszt magyarországi vizsgálati protokollja is - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedése kapcsán szervezett nemzetközi videokonferencián vett részt, amelyre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezdeményezésére került sor. A megbeszélésen Orbán Viktor mellett további hat európai állam vezetője - az olasz, osztrák, horvát, román, bolgár és ciprusi kormányfő, illetve elnök - vett részt. A tanácskozáson értékelték a helyzetet és megállapodtak az óvintézkedések összehangolásáró A koronavírus-helyzet kezelése miatt bírálta a kormányt több ellenzéki képviselő az Országgyűlésben. Dömötör Csaba államtitkár közölte: vannak az ellenzéknek jó javaslatai, de vannak, amelyek csak hisztériakeltésre alkalmasak. Budapest és Debrecen mától nem fogad Milánóból és 100 kilométeres körzetéből, illetve Trevisoból repülőjáratokat - közölte Menczer Tamás. Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat - jelentette be Győrfi Pál. Az intézkedés célja, hogy biztosítani tudják a koronavírus-fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat. A jövőben Magyarország jelölheti ki az új egészségkutatási irányokat, miután a Massachusetts Institute of Technology LinQ Catalyst programjában kiemelt státust kapott - jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. 2010 óta Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység az Európai Unióban - mondta Rétvári Bence az EUROSTAT friss felmérését értékelve. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten fogadta Hrisztijan Mickoszkit, az Észak-Macedón VMRO párt elnökét és Aleksandar Nikoloszki alelnököt. A török elnök célja, hogy minél több pénzt kapjon az Európai Uniótól „címkézés nélkül”, és a pénzt arra fordíthassa, amire csak akarja - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Nem akar közös listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel Jakab Péter. A Jobbik elnöke a HVG-nek adott interjújában azt mondta, két listában gondolkodik, az egyiken a 2010 előtti világ szereplői lennének, a másikon pedig azok, akik még nem voltak kormányon. Újabb négy Jobbik-alapszervezet oszlott fel Hajdú-Bihar megyében - közölte a párt helyi szervezete. Ezzel a megyei 5. választókerületben gyakorlatilag eltűnik a Jobbik, csak egy működő szervezete, a kabai maradt. Önkormányzati utak és járdák felújítására és építésre pályázhatnak a kistelepülések - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Átlagosan bruttó 30-35 ezer forintos alapbér-emelést kapnak idén a Fővárosi Közterület-fenntartó munkatársai. 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az idei tematikus esztendő programjaira egymilliárd forintot biztosít - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Bíró László, római katolikus püspöknek és František Lízna, csehországi jezsuita szerzetes papnak ítélte oda idén az Esterházy-díjat a Rákóczi Szövetség. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a koronavírus romániai terjedése miatt lemondta a nemzeti ünnepen tartandó tömeges köztéri rendezvényeket. Ankara az elszenvedett veszteségek miatt konkrét támogatást vár a NATO-tól és minden szövetségestől - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök Brüsszelben. Ismét könnygázt vetettek be a görög rendvédelmi erők az illegális bevándorlók ellen Kastanies-ben. A görög-török határátkelőt a hétvégén többször is megrohamozták a migránsok. Görögországnak is és a migránsoknak is segítségre van szükségük a török határnál jelenleg kialakult helyzetben - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A német kormány bejelentése szerint európai uniós országok egy csoportja arra készül, hogy a túlzsúfolt görögországi menekülttáborokból befogadjon 1000-1500, humanitárius segítségre szoruló migráns gyermeket. Kína vezető légzőszervi betegségekkel foglalkozó szakértője szerint legalább júniusig tarthat az új típusú koronavírus-járvány terjedése világszerte - közölte a South China Morning Post. Holnaptól koronavírus-teszten kell átesniük az olasz-osztrák határon átkelő utasoknak - jelentette az osztrák sajtó. Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is. Hónapokig tartó korlátozásokkal kell számolni az új koronavírus miatt, a járvány lefékezéséhez pedig minden egyes ember segítsége szükséges - mondta Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter. Albánia bejelentette, hogy megtalálták az új koronavírus okozta világjárvány első két fertőzöttjét az országban. Iránban ideiglenesen szabadon engednek mintegy 70 ezer rabot az új koronavírus-járvány miatt - jelentették be Teheránban arra hivatkozva, hogy félő, esetleg gyorsan sok ember megfertőződhet a börtönökben. A koronavírus-járvány miatt szorult helyzetbe kerülő vállalkozások támogatását szolgáló munkaerőpiaci lépésekről állapodtak meg a német kormánypártok a koalíciós egyeztető tanács ülésén. Az olasz miniszterelnök rendelettel tiltotta meg a vesztegzár alá vont észak-olaszországi térség elhagyását, azonban azt nem jelentette be, hogy mikortól lépnek életbe a korlátozások - az országban már 366-an vesztették életüket, 7375-en fertőződtek meg. Szükségállapotot hirdettek Oregon államban a koronavírus terjedése miatt. A napok óta a tengeren veszteglő Grand Princess üdülőhajó kiköthetett Kalifornia partjainál, az utasokat vírusteszteknek vetik alá. Megöltek két amerikai katonát Irak északi részén egy felderítő akció során - közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. Pokolgéppel és lőfegyverrel merényletet kíséreltek meg Kartúmban Abdalla Hamdok szudáni miniszterelnök ellen, de sem neki, sem kíséretének nem esett bántódása - a kormányfőt biztonságos helyre szállították. Fegyveresek legalább 43 embert meggyilkoltak és 6-ot megsebesítettek a Burkina Faso északi részén található Dinguila és Barga falvakban - közölte az afrikai állam kormánya. Afganisztánban beiktatták második ötéves elnöki ciklusára Asraf Gánit. Kihívója, Abdulla Abdulla, aki már korábban jelezte, hogy nem fogadja el a választás eredményét, szintén letette a hivatali esküt. A ceremóniák idején két pokolgép robbant Kabulban. Csaknem harmadával csökkent a kőolaj világpiaci ára a határidős jegyzésekben annak nyomán, hogy Szaúd-Arábia csökkentette az árakat, és bejelentette, hogy jelentősen növeli nyersolajkitermelését áprilisban. 275 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Bajai Járásbíróság gyorsított eljárásban egy osztrák férfit, aki néhány napja négy szír migránst akart a szerb-magyar határ közeléből Ausztriába csempészni - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Perújítást kezdeményez a romagyilkosságok ügyében elítélt elsőrendű vádlott. Kiss Árpád Sándor, arra hivatkozik, hogy a korábbi eljárásban nem derítették fel megfelelően a szocialista kormányzat és a titkosszolgálatok szerepét - értesült a Magyar Nemzet. A rendőrségi vizsgálat szerint nem gázrobbanás történt szombat este Vácon a Vám utcai társasházban, hanem egy hatástalannak vélt második világháborús gránát okozta a detonációt - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Lezárták az Arany János utca és a Ferenciek tere metróállomást a 3-as metró felújítása miatt. Indul a Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló Déryné program, amely a színielőadásokkal rosszul ellátott kistelepülésekre juttat el színházi produkciókat. Babos Tímea egy helyet rontva a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik meg március 26-án a Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőt – az MLSZ szerint a március 26-i időpontig a bolgár kormány bármikor módosíthatja döntését. A koronavírus-járvány terjedése miatt az Olasz Olimpiai Bizottság április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette. Nézők nélkül rendezik meg csütörtökön a tokiói olimpia lánggyújtó ceremóniáját az ókori játékok helyszínén, Olümpiában.