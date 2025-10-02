Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Háttérkép

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

2025. október 02., csütörtök 22:15 | MTI
Tisza Párt Navracsics Tibor

Nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza Párt létezik - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén csütörtökön a Várkert Bazárban.

  • Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: a Tisza egy olyan párt, aminek nem ismertek sem a jelöltjei, sem a programja. Valójában egy médiajelenségről beszélünk, amibe mindenki azt lát bele, amit akar - állapította meg. Hozzátette:

Magyar Péter első megszólalása az "átlagpolgár zúgolódása" volt, és sokan ma sem államférfit látnak benne, akinek víziója van Magyarország jövőjét illetően, hanem "valakit, aki majd jól megdönti Orbán Viktort."

A miniszter hangsúlyozta: az országos politikában egyre inkább a közösségi média és a digitális megoldások veszik át a szerepet, a politikai közbeszéd pedig az utóbbi időszakban sokkal durvább, személyeskedőbb és alacsonyabb színvonalú lett, mint amilyen korábban volt.

"Ma sok esetben azt sem tudjuk, valójában mi a vita tárgya, helyette egymást minősítgetjük"

- mutatott rá, megjegyezve: ha valaki megnézi Magyar Péter nyilatkozatait, posztjait, "akkor nagyjából belelát ebbe." Felidézte:

korábban is voltak éles viták, de azok alapvetően nem személyeskedőek voltak, hanem témákról szóltak, a 2006 és 2010 közötti évek alapproblémája például az őszödi beszéd volt.

Navracsics Tibor fontosnak nevezte, hogy megpróbáljanak szót érteni azokkal is, akikkel nincsenek azonos véleményen. Szavai szerint

egy politikusnak "kutya kötelessége" azokkal is leülni, akikkel nem kellemes beszélgetni, akikkel szinte semmiben nem értenek egyet, vagy emberileg is antipatikusak egymásnak.

"Ezzel a véleményemmel egyébként még a saját pártomban is kisebbségben vagyok" - jegyezte meg, hozzátéve: szerinte sosem szabad elveszíteni annak reményét, hogy lesz olyan ügy, amit mégis sikerül közösen előmozdítani.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a saját választókerületében létrehozott egy etikai kódexet. Mint mondta, ez lényegében egy szándéknyilatkozat arról, hogy a kampány érvek és elképzelések csatája legyen, ne pedig személyeskedés.

Navracsics Tibor a Szőlő utcai otthon ügye kapcsán azt hangsúlyozta:

megszületett a virtuális valóság a magyar politikában, mert ez az első olyan ügy, aminek semmilyen valóságalapja nincsen. Mint mondta, mindenkit, még a kormánykritikusokat is ledöbbentette, hogy miért pont Semjén Zsoltot támadják, akihez soha semmilyen korrupciós vagy emberi botrányt nem lehetett kapcsolni.

"Új fejezet a magyar politikában, hogy valakire teljesen bemondás alapján rá lehet ragasztani egy ilyen vádat" - vélekedett. Megjegyezte: attól fél, hogy a választási kampányban számos ilyen történet lesz még.

A miniszter rögzítette, hogy a kormánypártok sosem folytattak gyűlöletkampányt, e tekintetben is

"világosan látszik a különbség a kormánypárti és ellenzéki politikusok között."

Felidézte továbbá, hogy az első gyűlöletkampány 2001 karácsonyán volt, "amikor az MSZP 23 millió román munkavállalóval riogatott."

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet arra: nem szabad elhinni, hogy nem jönnek Magyarországra uniós források. Ennek kapcsán megemlítette, hogy amikor Magyar Péter legutóbb Ajkán arról beszélt, hogy majd ő hazahozza az uniós pénzeket, "ötszáz méterre tőle éppen átadtak egy hidat uniós forrásból."

A miniszter azt mondta, a kormánypártok nyerni fognak a jövő évi választásokon,

így az EU vezetése kénytelen lesz leülni tárgyalni velük, és meg is fognak tudni egyezni. "Mozgásban van az önkormányzati szféra, lesznek fejlesztések, épülni fog az ország tovább" - húzta alá.

Beszélt arról is, hogy - bár Karácsony Gergely főpolgármester sosem fogja elmondani, mit tesz a kormány Budapestért - valójában éppen most kap 54 milliárd forint értékben 51 villamost Budapest, "amit a kormány kivéreztet."

Navracsics Tibor kijelentette: bár most úgy látszik, hogy ez egy kiélezett választás lesz, nem biztos, hogy összességében veszélyesebb kihívás a mostani ellenzék, mint a korábbiak.

További híreink

Figyelem! Képeken a többtonnás monstrum, ami miatt leállt az M7-es

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Milyen románcot rejt számodra a jövő? A dobókockás szerelmi jóslás sokkolóan pontos választ ad

Kimondatott a verdikt: a „007-es vicc” nem teljesít úgy, mint a kiszorított Szoboszlai

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz stabilitást és sikereket az október

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Golovin máris szűkítette a keretet az Eurokupára

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

További híreink

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Orbán Viktor: Erősebbek vagyunk Oroszországnál, nem Moszkvától kell félnünk + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
2
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
3
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
4
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
5
Orbán Viktor: Erősebbek vagyunk Oroszországnál, nem Moszkvától kell félnünk + videó
6
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
7
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
8
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó
9
Somogyi András nem hagyja abba a kormánypártok politikusainak sértegetését és alázását + videó
10
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Hankó Balázs azonnali lépéseket tett egy beteg gyermek családba adásáért – 1200 gyermek talált már otthonra + videó

Hankó Balázs azonnali lépéseket tett egy beteg gyermek családba adásáért – 1200 gyermek talált már otthonra + videó

 Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Facebook-videóban jelentette be, hogy azonnali beavatkozást rendelt el egy beteg gyermek sajtóban megjelent örökbefogadási ügyében. A miniszter szerető család megtalálását célzó lépése mellett kiemelte a kormány eddigi eredményeit: már több mint 1200 gyermek került új családhoz, nagyrészt a tavaly bevezetett hathetes örökbefogadási szabálynak köszönhetően. A minisztérium minden költséget fedez a gyermek ápolása és az új pszichológiai vizsgálat terén is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!