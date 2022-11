Navracsics Tibor: A mostani uniós döntés nagy előrelépés

Megosztás itt:

A területfejlesztési miniszter elmondta, az EB által kért 17 vállalást teljesítette Magyarország, az igazságszolgáltatásra vagyis az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal közötti hatáskörök módosításra vonatkozó uniós eljárás teljesítési határidje pedig 2023 március 31., vagyis tartják az előzetesen meghatározott ütemtervet.

Navracsics Tibor elmondta, ugyan az EB állásfoglalásáról hivatalos értesítést nem kaptak, ám ha a sajtóban megjelenteknek megfelelően az operatív programok 65 százalékának kifizetését felfüggeszti a bizottság, az nem jelent forrásvesztést, csupán a kifizetések késleltetését - közölte.

Hozzátette, hogy az év végéig megállapodás születik a partnerségi megállapodásról és az EB a sajtóhírek szerint is elfogadásra ajánlja az újjáépítési tervet, vagyis újat nem jelent a bizottságnak a híradásokban megjelent álláspontja.

Arról is szólt, hogy Magyarország kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik az EB-vel és minden egyes lépést, amit a kondicionalitási eljárásban előírtak az ország számára, az EB-vel együttműködve hajtották végre.

Az eseményen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt hangsúlyozta, hogy pénzt nem veszít Magyarország, mert csak abban az esetben veszítene, ha idén nem írnák alá az EB-vel a partnerségi megállapodást.

Gulyás Gergely kifejtette, amennyiben a hírekben szereplő döntés születik, akkor is beérkezik a 7 éves uniós költségvetésből időarányosan Magyarországnak a jövő évben járó 7 milliárd eurónyi uniós támogatás. A kifizetés késlekedése csak akkor következne be, ha 2024-ben is fennmaradna a források kifizetésének felfüggesztése.

A miniszter úgy vélekedett: a bizottságnak a hírekben megelőlegezett döntése csak kommunikációs változást jelent: ugyanis ezek szerint az EB, az Európai Parlament nyomására nem a megállapodások aláírására, hanem a kondicionalitási eljárás fenntartására helyezi a hangsúlyt, hogy keménységet mutasson Magyarországgal szemben.

Gulyás Gergely azzal a tervvel kapcsolatban, hogy az Európai Unió közösen támogatná Ukrajnát azt mondta, hogy Ukrajnának meg kell kapnia ezt a pénz, vagyis a 18 milliárd eurót közös finanszírozás, vagy tagállamonkénti támogatás keretében.

Ugyanakkor ehhez kapcsolódó közös hitelfelvételről szóló javaslat nem született - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy közös hitelfelvételt biztosan nem támogat Magyarország.

Arról is szólt: nem lát esélyt arra, hogy Magyarország támogatná a globális minimumadó tervét. Annál is kevésbé, mert amíg az Egyesült Államok nem fogadja el a javaslatot, addig súlyos versenyhátrányt jelentene Európa számára, ha elfogadná.