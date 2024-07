Navracsics Tibor a Kőfesztet egy építkezés elemének nevezte

Csúri Ákos főszervező emlékeztetett: 2019-ben még csak Kővágóörsön és Salföldön rendezték az első Kőfesztet, majd csatlakoztak a térség további települései is, például Kékkút, ahol a sajtótájékoztatónak helyt adó Kőkút Kert Vendéglőben idén is lesznek programok. Idén Révfülöppel bővült a résztvevők köre, ahol a nagyszínpad várja a hatodik Kőfeszt vendégeit - mondta.

