Belföld

NAV: Év közben is érvényesíthető a háromgyermekes anyák adókedvezménye

2025. november 18., kedd 07:30 | MTI
adókedvezmény NAV háromgyermekes anyák

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni, még most is érdemes pótolni, hiszen így akár még a novemberi fizetés is szja-mentes lehet; az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

  • NAV: Év közben is érvényesíthető a háromgyermekes anyák adókedvezménye

A közlemény szerint október 1-jétől él a háromgyermekes anyák kedvezménye, és a kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is.

Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Eddig mintegy 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb és online nyilatkozati formát: az ONYÁ-t - írták.

Kiemelték, hogy a munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás, az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek.

Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában - közölték.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

