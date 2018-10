Napokon belül indul a családokról szóló nemzeti konzultáció

2018. OKTÓBER 28., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MEGHÍVÁSÁRA FELCSÚTRA IS ELLÁTOGATOTT SZOMBATON THOMAS BACH, A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG ELNÖKE. A NYUGDÍJASOKAT ÉS A CSALÁDOKAT IS SEGÍTIK A 2019-BEN ÉLETBE LÉPÕ ADÓVÁLTOZÁSOK - MAGYAR IDÕK. NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT A HÁZELNÖK DEMETER MÁRTA ELLEN AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL FÕIGAZGATÓJÁNÁL. FOKOZOTT KÉSZÜLTSÉGET KELLETT ELRENDELNI A DÉLI HATÁRON A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEK UTÁN - HANGSÚLYOZTA KÓSA LAJOS MOHÁCSON. VASÁRNAP HAJNALI 3 ÓRAKOR KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 2 ÓRÁRA KELL VISSZAÁLLÍTANI. AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS A BUDAPESTI TÖMEGKÖZELEDÉS ÉS A MÁV MENETRENDJÉT IS ÉRINTI. NOVEMBER 6-ÁN TÜNTETNEK A SZAKSZERVEZETEK, MERT SZERINTÜK A KORMÁNY NEM EGYEZTETETT VELÜK, MIELÕTT ÁTALAKÍTOTTA A CAFETERIA-KEDVEZMÉNYEKET. A KORMÁNY CÉLJA AZ ÁLLAMI ÉS A MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER MINÉL EGYÉRTELMÛBB SZÉTVÁLASZTÁSA RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. "LEHETETLEN NINCS" CÍMMEL INDÍTOTT ORSZÁGOS AKCIÓT A KORMÁNY A NEVELÕSZÜLÕI HIVATÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN, BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY, A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. RÓZSÁS MÓNIKA LETT AZ ALFÖLDI TEJ KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA. A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK ÉS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE. ELÍTÉLTE "A FELSÕOKTATÁSI AUTONÓMIA ÉS AZ AKADÉMIAI SZABADSÁG ELLENI MAGYARORSZÁGI TÁMADÁSOKAT" AZ EURÓPAI EGYETEMEK SZÖVETSÉGE. TÕKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELÕ SZERINT A ROMÁN CENTENÁRIUM ÉVÉBEN IS NYOMATÉKOSÍTANI KELL, HOGY TRIANONRA AZ AUTONÓMIA A LEGJOBB VÁLASZ. CSOPORTOS NEMI ERÕSZAKOT KÖVETTEK EL SZÍRIAI MENEKÜLTEK FREIBURGBAN EGY 18 ÉVES NÉMET LÁNY ELLEN BILD. EURÓPÁNAK MEG KELL VÉDENIE TERMÉSZETES HATÁRAIT - SZÖGEZTE LE ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK. A VISSZAVONULÁS NEM LEHETÕSÉG MONDTA QUIM TORRA KATALÁN ELNÖK A KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGRÕL SZÓLÓ NYILATKOZAT ELFOGADÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN, SZOMBATON. CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÚJ POLITIKAI SZERVEZETET ALAPÍTOTT NEMZETI FELHÍVÁS A KÖZTÁRSASÁGÉRT NÉVEN. HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK ÚJ MINISZTEREKET NEVEZETT KI A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI, AZ IPARÜGYI, A MUNKAÜGYI ÉS A KÖZLEKEDÉSI TÁRCA ÉLÉRE. AZ ISZLÁM ÁLLAM TAGJAI AZ USA ÁLTAL TÁMOGATOTT ARAB-KURD KATONAI SZÖVETSÉG 41 HARCOSÁVAL VÉGEZTEK SZÍRIA KELETI RÉSZÉN OSDH. MEG KELL TISZTÍTANI SZÍRIÁT A RADIKÁLIS ERÕKTÕL MONDTA VLAGYIMIR PUTYIN A SZÍRIAI HELYZETRÕL TARTOTT TÖRÖK-OROSZ-FRANCIA-NÉMET CSÚCSTALÁLKOZÓN ISZTAMBULBAN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK: FENNTARTHATÓ TÛZSZÜNETRE VAN SZÜKSÉG IDLÍBBEN MONDTA AZ ISZTAMBULI CSÚCSON. A SZÍRIAI POLGÁRHÁBORÚ POLITIKAI MEGOLDÁSÁT AZ ENSZ KERETEIN BELÜL KELL MEGTALÁLNI - JELENTETTE KI ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. LÖVÖLDÖZÉS VOLT SZOMBATON EGY PITTSBURGH-I ZSINAGÓGÁBAN, TÍZEN MEGHALTAK, A TÁMADÓ FELADTA MAGÁT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK: AZ ILYEN BÛNCSELEKMÉNYEKET ELKÖVETÕKET HALÁLBÜNTETÉSSEL KELL SÚJTANI. 16 GUMICSÓNAKBÓL ÖSSZESEN 308 MIGRÁNST MENTETT MEG A MAROKKÓI HATÓSÁG A FÖLDKÖZI-TENGEREN MTI. MEGHALT EGY NÉGY ÉS FÉL ÉVES KISLÁNY, AKINEK ROSSZULLÉTE MIATT LESZÁLLT EGY MOLDOVÁBÓL AUSZTRIÁBA TARTÓ REPÜLÕGÉP BUDAPESTEN. EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT EGY BUSSZAL A NÓGRÁD MEGYEI BÁRNA KÖZELÉBEN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 46-OS FÕÚTON TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS MEZÕTÛR KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, A BALESET MIATT AZ ÉRINTETT VONALAKON HOSSZABB MENETIDÕVEL KELL SZÁMOLNI. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY KISTEHERAUTÓ EGY ROBOGÓST VERPELÉTEN.