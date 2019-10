Napirend előtti felszólalások - ÉLŐBEN A HÍRTV MŰSORÁN

Az Országgyűlés megkezdte őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni bűntettel gyanúsított DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek. A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselőtestülettel együttműködik, amely maga is kész erre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Levelet küldött Orbán Viktor az önkormányzati választáson megválasztott fideszes képviselőknek és polgármesternek - a levelet Bereznai Csaba képviselő hozta nyilvánosságra közösségi oldalán. A miniszterelnök egyebek közt azt írja, a Fidesz országépítő párt, ezért a legfontosabb, hogy képviselői a saját településükön - akkor is, ha ellenzékben folytatják munkájukat - támogassák, ami jó a településüknek, városuknak. Elsősorban üzleti, de politikai célja is lehetett Karácsony Gergely és Bajnai Gordon titkos találkozójának - erről ír a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó politológus szerint a megszorításairól elhíresült volt miniszterelnök a befektetési döntéshozók egyike az Európai Unió egyik programjánál, a Juncker-tervnél, emellett pedig egy globális pénzügyi tanácsadó cég egyik vezetője is. Az MSZP pártigazgatója szerint Lackner Csabának ki kellene lépnie a pártból - Molnár Zsolt erről az ATV -ben beszélt. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke levélben fordult Kövér László házelnökhöz, amiért változik a parlamenti tudósítások rendje. Nincs keresnivalója többé a Corvin-közben a Jobbiknak - írta közleményében Pongrátz András. Az egykori ’56-os forradalmár úgy fogalmazott: a Gyurcsány Ferenccel a Parlament lépcsőjén esküdöző és nemzeti ünnepünkön Dobrev Klárával egy színpadra álló Jakab Péternek és pártjának nincs többé keresnivalója a Corvin-közben. Nem tud megalakulni a Fővárosi Közgyűlés addig, amíg nem emelkednek jogerőre a kerületi polgármester-választások eredményei, mert csak a kerületi eredmények alapján állapítható meg a közgyűlés összetétele. Az LMP országgyűlési képviselője azt kezdeményezi, hogy kapják meg a minimálbért mindazok, akik hozzátartozójuk otthoni ápolását végzik. A magán- és állami szektor közötti azonnali információcserét teszi lehetővé az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatbázisának bővülése – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1-en. A magyar nemzet nem lehet sikeres összefogás nélkül, az ország szomszédjait be kell vonni a közös munkába - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kárpát-medencei gazdasági konferencián. Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezetet alakítunk ki a magyar kis- és közepes vállalkozások számára - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Kárpát EXPOrt elnevezésű konferencián. A boszniai Bihács polgármestere bejelentette, minden támogatást megvonnak a város melletti illegális táborban élő bevándorlóktól – hangzott el az M1-en. Az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés, ezért a magyar kormány arra törekszik, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon érkezhessen gáz az országba - mondta Menczer Tamás a bulgáriai Gorszka Poljanában. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak áprilisban Észak-Macedóniában. A nyugat-balkáni állam politikai pártjai erről azután állapodtak meg, hogy az Európai Unió ismét elhalasztotta az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Szkopjéval. A jobboldali, EU-ellenes Svájci Néppárt győzött a svájci parlamenti választáson. Irán elítéli, hogy Törökország hadállásokat akar létesíteni Szíriában, és azt követeli, hogy tartsák tiszteletben legfőbb regionális szövetségesének területi egységét. Egy zömmel kurdok lakta észak-szíriai városban a lakosok krumplival megdobálták az országból kivonuló amerikai katonákat egy kurd hírügynökség felvételei szerint. Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy csapatokat hagyjon a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők nevű milícia ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai olajmezők térségében, hogy az energiahordozók ne juthassanak a terrorszervezetek kezére. Új korszak köszönthet be az Egyesült Államokban az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is - írja a Világgazdaság. Orosz hackerek egy csoportja iráni kiberbűnözőnek álcázva magát számos ország ellen intézett kibertámadást - közölték amerikai és brit hivatalos források. Kibővítik és korszerűsítik a prágai Václav Havel nemzetközi repülőteret, hogy 2035-ben már évi 23 millió utas kezelésére legyen alkalmas - közölte Václav Rehor, a Letiste Praha részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke. Evo Morales baloldali elnök a szavazatok 45,28 százalékát kapta a vasárnapi bolíviai választáson, második helyen a voksok 38,16 százalékával jobbközép ellenzéki kihívója, Carlos Mesa áll. Nyolcra nőtt vasárnap a chilei fővárosban kitört zavargások halálos áldozatainak száma, a hatóságok az ország több régiójára és városára kiterjesztették a rendkívüli állapotot. Mintegy háromezer iskolában függesztették fel a tanítást a Priscilla trópusi vihar miatt Mexikó középső-nyugati részén, a Jalisco szövetségi államban. Nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélt a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi bíróság egy 43 éves nőt, aki idős korú, egyedül élő sértettek kifosztására, kirablására „specializálódott”. Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy őrbottyáni férfi ellen, akinek otthonában hatmillió forintot és közel egy kilogramm marihuánát találtak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismeretlen tettesek ellen indult nyomozás Zalaegerszegen, ahol szombat délután 70-80 futballdrukker verekedett össze. A MOL-Pick Szeged öt góllal nyert a PPD Zagreb otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. Harmadik mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a jégkorong Kontinentális Kupa második körében, az olaszországi Ritten-Renonban, ezzel továbbjutott. Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Vienna Capitals (osztrák) 3:1 Az Érd házigazdaként 27 góllal legyőzte az újonc Szent István SE csapatát a női kézilabda NB I mérkőzésén. Labdarúgó NB II: Vasas FC-Szombathelyi Haladás 3:2; FC Ajka - Szeged-Csanád Grosics 1:0; Duna Aszfalt Tiszakécske - BFC Siófok 2:1; Békéscsaba 1912 Előre - Szolnoki MÁV FC 1:1; MTK Budapest - Budafoki MTE 2:1 A Sopron hat pont különbséggel győzött Győrben a női kosárlabda NB I rangadóján. Nagy Arnold, Temerin lovasa nyerte a 12. Nemzeti Vágta döntőjét, Budapesten. A Debrecen 34:31-re nyert a TSV Bayer 04-Werkselfen otthonában a női kézilabda EHF Kupa selejtezőjében, így kettős győzelemmel jutott tovább a második fordulóból. Férfi röplabda NB I: PTE-PEAC - Vegyész RC Kazincbarcika 1:3; Sümegi RE - Vidux-Szegedi RSE 3:0