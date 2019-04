Napirend előtti felszólalások - ÉLŐBEN A HÍR TV MŰSORÁN

Az Európai Bizottság a magyar kormány kérdésére adott válaszában beismerte, valóban kapott pénzzel feltöltött kártyát a szír terrorista - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba azt mondta: az uniós adófizetők pénzéből finanszírozott program keretében - amelyet, mint kiderült, a terroristák is kihasználnak -, a hivatalos összesítés szerint, csak januárban 60 ezren kaptak pénzt ilyen kártyára. A Fidesz sürgősen választ vár arra a kérdésre, hány terroristagyanús személynek adott „migránskártyát” Brüsszel - közölte Deutsch Tamás, a párt európai parlamenti képviselője. Az Országgyűlés ma szavaz a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról. Az Országgyűlés várhatóan utolsó ülését tartja ma és kedden a május 26-ára kitűzött európai parlamenti választás előtt. Összesen közel 10,5 milliárd forintos keretösszeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében - adta hírül Rákossy Balázs államtitkár. Az OTP tulajdonába került az albán bank. Elkészült a keleti elkerülő út Hódmezővásárhelyen. A pénzügyminiszter közölte: a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, hogy a gyerekek korszerűbb környezetben, jobb minőségű, egészségesebb ételeket kapjanak. Négy év alatt több mint 13 milliárd forintból teljesen megújul Magyarország legnagyobb temploma, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház. A független Trencsényi Imre nyerte a polgármester-választást Ibrányban. Az exit poll-felmérések eredménye szerint Volodmir Zelenszkij humorista és Petro Porosenko jelenlegi államfő jutnak be az ukrajnai elnökválasztás második fordulójába. Volodimir Zelenszkij humorista közel kétszer annyi szavazatot szerzett az ukrajnai elnökválasztás első fordulójában, mint Petro Porosenko hivatalban lévő államfő - közölte a voksok negyven százalékának összeszámlálása alapján az UNIAN hírügynökség. Az Európai Unió 730 ezer, a Földközi-tengeren bajba jutott migráns kimentésében segédkezett 2015 óta - írta az Európai Bizottság adataira hivatkozva a német média. Emmanuel Macron jelenlegi és Nicolas Sarkozy volt francia államfő együtt emlékezett meg az ellenállókról, akik a második világháborúban a francia Alpokban felvették a harcot náci katonákkal és a Vichy-kormány milicistáival. Az áramszolgáltatás harmincnapos korlátozását jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök, miután márciusban négy súlyos áramkimaradás nehezítette meg a belpolitikai és gazdasági válság sújtotta ország életét. A vidéki Spanyolország elnéptelenedése ellen tiltakozók tömege vonult utcára Madridban. Két ember életét vesztette egy szavazóhelyiségben kezdődött lövöldözésben a Törökország középső részén található Malatyában - közölte a DHA török hírügynökség. Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális migránsokat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt, hatan súlyosan megsérültek. Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte - közölték helyi tisztségviselők. Héber feliratos, 2600 éves, kőből készült pecsétnyomót találtak a régészek Jeruzsálemben. A katari emír a nyitóülés után azonnal otthagyta az Arab Liga éves csúcstalálkozóját és el is utazott Tuniszból - Tamím bin Hamad ász-Száni sejk nem indokolta távozását. Észak-Korea súlyos terrortámadásnak minősítette a február végi betörést madridi nagykövetségére az incidensre vonatkozó első hivatalos nyilatkozatában. Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során. Tizennégymilliárd forint értékű kábítószert foglalt le a hatóság Ukrajnában, a kijevi járásban - közölte az ukrán rendőrség. Lezuhant egy kisrepülő Németország déli részén, a balesetben hárman meghaltak. Legkevesebb 27 ember meghalt, több mint négyszáz megsérült, amikor heves zivatar csapott le Nepál déli síkságára. Rendkívüli állapotot hirdetett ki Huzisztán, Irán délkeleti tartománya árvízveszély miatt. Letartóztattak egy ENSZ-tisztviselőt egy terrorellenes nyomozás keretében Tunéziában - közölte a TAP tunéziai állami hírügynökség. Egy alaszkai szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump elnök rendeletét az olaj-, és gázkitermelés engedélyezésére az Északi-Jeges-tenger térségében és visszaállította az előző elnök, Barack Obama által életbe léptetett tiltást. Az Egyesült Államok befejezi a pénzügyi segítségnyújtást El Salvadornak, Guatemalának és Hondurasnak - közölte az amerikai külügyminisztérium. Lövöldözés tört ki egy Los Angeles-i ruhaboltnál. Az esetben meghalt Nipsey Hussle rapper; ketten megsérültek. Legkevesebb húsz ember meghalt, amikor menet közben kigyulladt egy távolsági busz a perui fővárosban, Limában. Repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette Németországban az egyik leggazdagabb orosz nő, Natalija Filjova. Elhunyt 77 évesen Tania Mallet modell, színésznő. Holttestet találtak a tűzoltók Izsákon, miközben az egyik utcában a lángra kapott nádast és avart oltották – közölte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A gyanú szerint ittasan, kábítószer hatása alatt gázolt el egy gyalogost Szeged-Szőregen egy tiszaszigeti férfi, aki a baleset után elhajtott a helyszínről, a férfit egy óra alatt elfogták – közölte a rendőrség. Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a 84-es főút 106-os kilométerénél, Sopronkövesd térségében. Korszerű mentőhelikopterek állítottak szolgálatba Szentesen, Debrecenben és Budaörsön - közölte a rendőrség. Női vízilabda Európa Kupa: Magyarország - Olaszország 13:11 Jégkorong Erste Liga: A Ferencváros a döntő negyedik mérkőzésén 3:2-re győzött Csíkszeredán. Férfi kézilabda EHF Kupa: Grundfos Tatabánya KC - Eurofarm Rabotnik (macedón) 30:27 Kárpáti Petra ezüstérmet szerzett a tanulásban akadályozott nők kategóriájában a spanyolországi Guadalajarában rendezett karate Európa-bajnokságon. Mindkét magyar induló, Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia is az első tízben végzett a triatlonosok világkupa-sorozatának idei harmadik állomásán az új-zélandi New Plymouth-ban. Németh Krisztián három góllal segítette győzelemhez a Sporting Kansas Cityt a vendég Montreal Impact ellen az észak-amerikai labdarúgóliga játéknapján.