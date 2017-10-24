2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

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Napirend előtti felszólalások

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2017. október 24., kedd 11:03, frissítve: kedd 11:06

Cikkünk folyamatosan frissül!

11:09

A biztonsággal kapcsolatban Kontrát Károly azt mondta, a Fidesz-KDNP kormányzása alatt növekedett a biztonság, így a Demeter Márta által elmondott vádak alaptalanok.

11:07

Kontrát Károly ávlaszában visszautasította Demeter Márta Orbán Viktor elleni "rágalmait", hiszen Orbán a magyar emberek érdekében lép fel. Emellett visszautasította Demeter "azt a hazugságát is", miszerint ellenőrzés nélkül engedtek be külföldieket hazánk területére.

11:07

"A Fidesz lebontottak Magyarország biztonsági körét. 2018-ban ennek végetvetünk és visszaadjuk a biztonságot a magyar embereknek" - zárta szavait Demeter.

11:04

Légből kapott dolgokról konzultálnak, miközben arról döntenek a magyarok feje felett, hogy húszezer embert engednek be érdemi ellenőrzés nélkül Magyarországra - kezdte a napirend előtti felszólalásokat az LMP-s Demeter Márta, aki a letelepedési kötvényekről kérdezte a kormányt.

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