Napindító:Az oktatás a kulcs a mesterséges intelligencia kihívásaihoz + videó

"Aki rosszul használja a mesterséges intelligenciát, az végtelenül elbutul. Ezt az MIT, a világ vezető egyeteme mutatta be egy kutatásában, ahol azt vizsgálták, ha valaki csak az eszét használja, valaki a Google-t, valaki pedig a ChatGPT, akkor hogyan alakul az agyi aktivitása. Arra jutottak, hogy aki csak a mesterséges intelligenciát használja, annak 55%-al visszaesik az agyi aktivitása. Viszont utána megcsereléték a csoportokat és akik addig csak az eszüket használták, azok használhatták a mesterséges intelligenciát is és nekik pedig fokozódott a képességük."

- mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kormánybiztosa.