Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

"Ahhoz, hogy ezt megértsük teljesen máshonnan kell kiindulnunk. A tengely, ami körül ez forog, az az időközi választások az Egyesült Államokban. Tehát majdnem minden, amit a Trump-adminisztráció cselekszik vagy cselekedni fog a következő hónapokban, az azt célozza, hogy a republikánusok megnyerjék ezeket a választásokat, megtartsák a képviselőházat, ha lehet még növeljék az előnyüket. Óriási tétje van a dolonak, mert ha ez nem sikerül, akkor a Trump-adminisztráció utolsó két éve az sokkal nehezebb lesz."

- mondta Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az ALapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.