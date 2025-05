Megosztás itt:

"Azt láthatjuk, hogy az Európai Unió vezetői, tisztségvielői, például Ursula von der Leyen és Manfred Weber is nagyon erőteljesen rákapcsolatak arra a kommunikációs narratívára, hogy Ukrajnának a csatlakozását szeretnék a jövőben minél előbb megvalósítani. Ennek lett egy céldátuma is, ami 2030-as dátum. Ezt Ursula von der Leyen jelentette be."

- mondta Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.