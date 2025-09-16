Napindító: Tíz éve történt a röszkei támadás + videó

Megosztás itt:

"Most hogy néztük a képeket visszajöttek azok az érzések, amikor lezárták a határt, amikor rendőrök álltak ott, amikor elővették a vízágyúkat. Mi tudtuk, hogy ott valami lesz. 14-én éjszaka lezárták a határt, 15-én gyűltek az emberek, egyre nagyobb volt a tömeg, lent voltak a tudósítóink. (...) Egész egyszerűen az ember elkezdett mozizni és csodálkozott, hogy ez nálunk történik. (...) 2 hónapra ott ragadtam. Az első pillanatban még a horvátok sem tudták, hogy tulajdonképpen mi van. Ha elmondtam, hogy újságíró vagyok, bárhova be lehetett menni. Bementünk a sátrak közé is, ahol rendezték őket. Ami furcsa volt, hogy a menekültektől hallott sztorik nagyon gyenge lábakon álltak."

- mondta a HírTV műsorvezetője, Velkovics Vilmos.