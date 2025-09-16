Napindító: Tíz éve történt a magyar határkerítés elleni migránstámadás + videó

Megosztás itt:

"A határ lezárása előtt hosszú tömött sorokban fiatal férfiak mindenfajta okmány nélkül irányított, szervezett és finanszírozott módon nagyszámban, közel négyszázezren érték el a magyar határt és semmibevéve a magyar szuverenitást, a magyar jogszabályokat, megkíséreltek áthaladni Magyarországon. A magyar rendszer ilyen nyomásra nem volt felkészülve. Elszállítottuk őket különféle befogadóközpoontokba. Jól emlékeznek, hogy mi volt Debrecenben, Bicskén vagy a Keleti pályaudvarnál. Egy politikai döntést kellett arról hozni, hogy mi legyen."

- mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.